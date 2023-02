Giá USD hôm nay 26.2.2023: Trong nước giảm ngược chiều thế giới

Giá USD sáng 26.2 ghi nhận một tuần đi xuống. Cụ thể, ngân hàng Eximbank mua vào 23.610 đồng/USD và bán ra 23.940 đồng, giảm 40 đồng so với cuối tuần trước. Ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng, đưa giá mua xuống 23.600 đồng/USD và bán ra còn 23.970 đồng…

Tương tự, giá euro cũng giảm 126 - 149 đồng sau một tuần như Eximbank mua vào còn 24.845 đồng/euro và bán ra 25.506 đồng.

Giá USD trong nước giảm ngược chiều thế giới NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế trong tuần liên tục đi lên. Chỉ số USD-Index hiện đứng ở mức 105,23 điểm, tăng 1,35 điểm so với cuối tuần trước và đã đạt đến mức cao nhất kể từ tháng 10.2022. Tỷ giá euro so với USD giảm nhẹ còn quy đổi được 1,0552 USD; tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm xuống ở mức 1,1951 USD...

Đồng bạc xanh đã tăng lên mức cao nhất trong bảy tuần vào phiên cuối tuần sau khi dữ liệu cho thấy, lạm phát của Mỹ tăng tốc trong khi chi tiêu của người tiêu dùng tăng trở lại vào tháng trước. Điều này càng khiến nhiều nhà đầu tư cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể cần tăng lãi suất thêm vài lần nữa trong năm nay để kiềm chế lạm phát.

Theo CNBC, các số liệu kể trên đều cho thấy lạm phát đang tăng tốc trong tháng đầu năm, khiến cho Fed nhiều khả năng phải tiếp tục đi trên con đường nâng lãi suất. Kể từ tháng 3.2022 đến nay, ngân hàng trung ương Mỹ đã đưa lãi suất từ 0% lên 4,5%, mức cao nhất trong 41 năm trở lại đây. Hiện có nhiều dự báo về mức lãi suất cao nhất của Mỹ là 5,4% vào tháng 7 và dự kiến nó sẽ duy trì trên 5% cả năm nay, so với tỷ lệ mục tiêu hiện tại là 4,5 - 4,75%.

Ông Galvin Chia, chiến lược gia thị trường mới nổi tại công ty NatWest Markets cho rằng, có lẽ các giao dịch bán khống USD đã kết thúc. Với nhiều khả năng lãi suất sẽ lên cao hơn, thường sẽ thúc đẩy các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng USD...