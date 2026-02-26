Giá USD hôm nay 26.2.2026: Giảm đồng loạt

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 6 đồng, xuống 25.051 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD mạnh hơn, lên đến 19 đồng. Vietcombank mua vào với giá 25.880 - 25.910 đồng, bán ra 26.290 đồng. ACB mua vào 25.900 - 25.930 đồng, bán ra 26.290 đồng. Vietinbank mua vào 25.890 đồng, bán ra 26.270 đồng…

Trong khi đó, giá các ngoại tệ khác tăng. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 5 đồng, mua vào lên 30.047 - 30.351 đồng, bán ra 31.632 đồng; bảng Anh tăng 60 đồng, mua vào 34.480 - 34.828 đồng, bán ra 35.944 đồng…

Ngân hàng giảm giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá đô la Mỹ giảm nhẹ, chỉ số USD-Index mất 0,17 điểm, xuống 97,67 điểm. Giá USD chịu ảnh hưởng khi các nhà đầu tư đang đánh giá tác động của các mức thuế quan mới sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các biện pháp thuế khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump.

Đáp lại, Tổng thống Donald Trump đã triển khai các mức thuế mới theo một đạo luật chưa từng được áp dụng, được gọi là "Mục 122" (Section 122), cho phép áp thuế lên tới 15% nhưng yêu cầu Quốc hội phê chuẩn nếu muốn gia hạn sau 150 ngày. Ông cho biết sẽ tận dụng khoảng thời gian 150 ngày này để xây dựng các biện pháp thuế khác "phù hợp với khuôn khổ pháp lý". Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, mức thuế của Mỹ đối với một số quốc gia sẽ tăng lên 15% hoặc cao hơn, từ mức 10% mới được áp dụng trước đó, song không nêu cụ thể đối tác thương mại nào cũng như không cung cấp thêm chi tiết.

Đồng yen Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai tuần so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ tư, sau khi chính phủ Nhật Bản bổ nhiệm hai học giả được xem là những người ủng hộ mạnh mẽ chính sách kích thích kinh tế vào hội đồng của ngân hàng trung ương. Động thái này làm gia tăng lo ngại về tốc độ tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới.