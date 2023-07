Giá USD hôm nay 26.7.2023: Đồng loạt đi xuống cùng euro

Sáng 26.7, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.746 đồng, giảm 14 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đi xuống. Ngân hàng Eximbank giảm 10 đồng so với hôm qua, giá mua xuống 23.430 đồng và bán ra còn 23.820 đồng; Vietcombank cũng giảm 5 đồng, mua vào còn 23.460 đồng và bán ra 23.830 đồng... Riêng giá USD tự do giảm 10 đồng ở chiều mua vào, xuống 23.630 đồng và giảm 20 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 23.700 đồng.

Trên thị trường, giá euro vẫn tiếp tục đi xuống như Vietcombank mua vào 25.459 đồng và bán ra 26.350 đồng, giảm 57 ở chiều mua vào và giảm 100 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua. Tại các điểm thu đổi ngoại tệ, giá euro được mua vào 26.000 đồng và bán ra 26.350 đồng, giảm 50 - 100 đồng so với hôm qua.

Giá USD lẫn euro sáng 26.7 cùng đi xuống NGỌC THẮNG

Giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế đi ngang khi chỉ số USD-Index vẫn đứng ở mức 101,37 điểm như hôm qua. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cuộc họp xoay quanh chính sách tiền tệ vào hôm nay và kéo dài 2 ngày. Sau đó, Chủ tịch Fed - Jerome Powell sẽ có những phát biểu về triển vọng kinh tế. Nhà đầu tư đang đặt cược rất nhiều rằng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp này.

Hiện có nhiều ý kiến cho rằng, sau đợt tăng lãi suất vào tháng 7 này thì khả năng Fed sẽ không còn tăng tiếp và duy trì đến hết năm. Nếu bài phát biểu của Chủ tịch Fed nghiêng về việc sẽ còn nâng lãi suất thêm nữa thì có thể là tin tốt cho đồng bạc xanh.

Đồng euro nhích nhẹ so với USD khi 1 euro quy đổi được 0,9050 USD. Tỷ giá EUR/USD đang tăng trở lại sau khi đã giảm trong năm phiên giao dịch liên tiếp do chỉ số quản lý mua hàng (PMI) khu vực đồng tiền chung châu Âu đạt được kết quả dưới mức mong đợi, với PMI sản xuất giảm xuống 42,7 vào tháng 6 và PMI dịch vụ ở mức 51,1 điểm. Chỉ số PMI tổng hợp giảm xuống 48,9, mức thấp nhất kể từ tháng 11.2022. Bất chấp điều này phản ánh sự yếu kém của nền kinh tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến vẫn tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày mai (27.7)...