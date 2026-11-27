Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 11 đồng, lên 25.687 đồng/USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm sau đà tăng mạnh. Vietcombank giảm 10 đồng, mua vào 25.600 - 25.630 đồng, bán ra 26.010 đồng. ACB tăng 10 đồng, mua vào lên 25.620 - 25.650 đồng, bán ra 26.010 đồng…

Các ngoại tệ khác giảm nhẹ. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 30 đồng, mua vào lên 27.576 - 27.855 đồng, bán ra 29.031 đồng; bảng Anh giảm 70 đồng, mua vào 32.932 - 33.265 đồng, bán ra 34.331 đồng; đô la Úc giảm 20 đồng, mua vào 16.682 - 16.851 đồng, bán ra 17.391 đồng…

Giá USD ngân hàng tăng giảm trái chiều ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD-Index thêm 0,11 điểm, lên 103,78 điểm. Đồng USD tạm thời chững lại dưới mức cao nhất trong năm nay, trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi và làn sóng tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn của giới đầu tư suy giảm. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất áp dụng các mức thuế quan mới đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại lớn, trong đó Trung Quốc phải chịu mức thuế cao nhất.

Số liệu lạm phát lõi theo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 10 cao hơn dự báo, cùng với việc điều chỉnh tăng mạnh số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 và một cuộc khảo sát của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì, trong khi lạm phát vẫn dai dẳng, đã củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 và tiếp tục tăng vào đầu năm 2027.

Đồng bảng Anh giảm nhẹ xuống mức 1,311 USD, đánh dấu 13, giảm hơn 2% giá trị so với USD trong tháng này. Đồng franc Thụy Sĩ giảm 0,4% so với USD sau khi tăng 0,5% trong phiên trước đó nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn. Đồng tiền này được giao dịch lần cuối ở mức 0,8341 franc đổi 1 USD. Đồng EUR ổn định ở mức 1,098 USD, hướng tới phiên phục hồi thứ ba liên tiếp sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4.2025 vào đầu tuần.