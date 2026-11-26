Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ tỷ giá trung tâm 3 đồng mỗi USD sau khi lên mức cao nhất từ trước đến nay, xuống 25.676 đồng. Các ngân hàng không thay đổi giá USD sau đà tăng mạnh trước đó. ACB mua vào 25.610 - 25.640 đồng, bán ra 26.600 đồng. Vietcombank mua vào với giá 25.610 - 25.640 đồng, bán ra 26.020 đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD ở mức cao, từ 380 - 410 đồng. Các ngân hàng đã tăng giá USD hơn 300 đồng sau khi giảm mạnh về mức thấp nhất trong năm. Chỉ chưa đầy 3 tuần, giá USD đã tăng 1,5%.

Các ngoại tệ khác tăng nhẹ. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 70 đồng, mua vào lên 27.607 - 27.886 đồng, bán ra 29.063 đồng; bảng Anh tăng 90 đồng, mua vào 33.000 - 33.334 đồng, bán ra 34.402 đồng; đô la Úc tăng 160 đồng, mua vào 16.699 - 16.868 đồng, bán ra 17.408 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD trong 3 tuần qua ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD-Index mất 0,11 điểm, xuống 103,71 điểm. Thị trường trải qua một phiên giao dịch đầy biến động khi cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) lao dốc mạnh, trước khi phục hồi, giúp thu hẹp đáng kể mức giảm trước đó. Chỉ số Nasdaq Composite, tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, có thời điểm giảm khoảng 4% do làn sóng bán tháo mới đối với các cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực AI. Tuy nhiên, chỉ số này sau đó phục hồi và chốt phiên với mức giảm khoảng 0,6%. Đồng USD thường được xem là tài sản trú ẩn an toàn mỗi khi thị trường chứng khoán lao dốc. Thế nhưng, diễn biến của đồng tiền này cũng chịu ảnh hưởng từ dòng vốn đầu tư và những kỳ vọng tăng trưởng kinh tế gắn với làn sóng đầu tư vào lĩnh vực AI.

Nhà đầu tư cũng đang đánh giá khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh cơ quan này vẫn phải đối mặt với áp lực lạm phát ở mức cao. Theo số liệu vừa công bố, lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng trong tháng 10. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3% trong tháng, sau khi tăng 0,5% trong tháng 9 (không điều chỉnh). Nếu loại trừ các thành phần có biến động mạnh là thực phẩm và năng lượng, chỉ số PCE lõi cũng tăng 0,3% trong tháng 10, tương đương mức tăng của tháng trước đó. Tuy nhiên, kỳ vọng lạm phát đã giảm trong những tuần gần đây, trong bối cảnh giá dầu đi xuống.