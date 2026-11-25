Sáng 25.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD lên 25.679 đồng, tăng 11 đồng so với hôm đầu tuần. Như vậy, tỷ giá trung tâm tiếp tục lập kỷ lục mới. Ngược lại, giá USD tại các ngân hàng thương mại quay đầu giảm xuống dưới mức 26.000 đồng. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 20 đồng khi mua chuyển khoản 25.590 đồng, bán ra còn 25.970 đồng; Ngân hàng ACB giảm 30 đồng, đưa chiều mua xuống 25.600 đồng và bán ra 25.960 đồng...

Nhiều ngoại tệ khác cũng đi xuống như giá euro tại Vietcombank giảm 123 đồng so với ngày đầu tuần, mua vào còn 27.812 đồng, bán ra 28.989 đồng; bảng Anh giảm 68 đồng khi mua vào 33.264 đồng và bán ra xuống 34.331 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,46 đồng, đưa chiều mua xuống 157,39 đồng, bán ra còn 166,55 đồng...

Giá USD ngày 25.11 trong ngân hàng giảm xuống dưới mức 26.000 đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index xuống dưới ngưỡng 104 điểm và hiện xoay quanh 103,88 điểm, thấp hơn hôm qua 0,4 điểm. Nhưng đây vẫn là vùng giá cao nhất của đồng bạc xanh kể từ tháng 4.2025 đến nay. Khả năng cao Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất là nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng của đồng USD. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện hoàn toàn đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%) trong tháng 12. Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams hôm thứ hai cho biết tình trạng lạm phát dai dẳng ở mức cao tiếp tục khiến Ngân hàng Trung ương Mỹ nghiêng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế được công bố. Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố trong tuần này, nhằm tìm kiếm manh mối về lộ trình chính sách của Fed trước cuộc họp tháng 12.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều sau phiên tăng mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24.11 (rạng sáng 25.11 giờ Việt Nam), chỉ số Nasdaq và S&P 500 đồng loạt giảm điểm khi nhà đầu tư rút khỏi các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), sau đợt tăng mạnh được thúc đẩy bởi Nvidia. Ngược lại, Dow Jones tăng 423,39 điểm, tương đương 0,85%, lên 50.018,70 điểm, nhờ lực đẩy từ các cổ phiếu như Amgen, Nike và Salesforce...