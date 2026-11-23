Sáng 23.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.668 đồng, tăng 9 đồng so với cuối tuần qua. Đây là mức kỷ lục mới của tỷ giá trung tâm. Ngay sau đó, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank cũng tăng 10 đồng khi mua chuyển khoản lên 25.610 đồng, bán ra 25.990 đồng. Tuy nhiên, Ngân hàng ACB không thay đổi khi giá mua vào vẫn 25.630 đồng và bán ra 25.990 đồng như cuối tuần qua...

Nhiều ngoại tệ khác cũng bật tăng trong sáng đầu tuần như giá euro tại Vietcombank tăng 16 đồng so với cuối tuần qua khi mua vào 27.876 đồng, bán ra lên 29.053 đồng; bảng Anh tăng 16 đồng khi mua vào 33.272 đồng và bán ra 34.339 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,43 đồng, đưa chiều mua lên 157,92 đồng, bán ra lên 167,11 đồng...

Giá USD sáng 23.11 tiếp tục đà tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tiếp tục đứng ở mức cao. Chỉ số USD-Index đạt 103,74 điểm, giảm 0,1 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh tiếp tục giao dịch ở mức đỉnh trong hơn 19 tháng qua nhờ được hậu thuẫn bởi các dữ liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn dai dẳng do đứt gãy chuỗi cung ứng từ xung đột Trung Đông cùng chi phí nhiên liệu và dịch vụ vận tải leo thang. Diễn biến giá cả này củng cố niềm tin của giới đầu tư với xác suất lên tới khoảng 94% rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) trong cuộc họp tháng 12, qua đó giữ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ở mức cao và hút dòng vốn toàn cầu chảy mạnh vào USD. Song song với yếu tố lãi suất, căng thẳng quân sự leo thang giữa Mỹ và Iran kích hoạt tâm lý phòng thủ, thúc đẩy dòng tiền tìm đến USD như tài sản trú ẩn an toàn.

Đồng USD còn được hỗ trợ bởi sự suy yếu đồng loạt của các đồng tiền chủ chốt như euro, bảng Anh và yen Nhật trong tuần qua trước khoảng cách chênh lệch lãi suất ngày càng nới rộng. Tuy nhiên, một số nhà phân tích quốc tế cho rằng giá năng lượng giảm và tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng trên thị trường chứng khoán có thể khiến Fed phải cân nhắc kỹ trước khi tăng lãi suất trong tháng tới...