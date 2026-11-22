Sáng 22.11, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận tiếp tục đà tăng suốt tuần. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản lên 25.600 đồng, bán ra 25.980 đồng, tăng 70 đồng so với cuối tuần trước; Ngân hàng ACB cũng tăng 80 đồng, đưa giá mua vào lên 25.630 đồng và bán ra 25.990 đồng...

Ngược với USD, nhiều ngoại tệ khác đồng loạt đi xuống như giá euro Vietcombank giảm 132 đồng so với cuối tuần trước khi mua vào 27.860 đồng, bán ra xuống 29.037 đồng; bảng Anh cũng giảm 247 đồng khi mua vào 33.257 đồng và bán ra còn 34.323 đồng. Riêng yen Nhật tăng 1,16 đồng và mua vào 157,51 đồng, bán ra lên 166,68 đồng.

Giá USD bật tăng cao suốt tuần trong khi euro và bảng Anh lao dốc ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng vọt sau một tuần. Chỉ số USD-Index lên 103,84 điểm, tăng 0,43 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh duy trì đà tăng cao, nhất là sau khi Biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố giữa tuần cho thấy hầu hết quan chức Fed đồng tình rằng tiếp tục tăng lãi suất sẽ là "động thái phù hợp". Loạt phát biểu của giới chức Fed sau cuộc họp tháng 10 cho thấy họ có chung ý kiến rằng lãi suất cần phải đi lên, nhưng vẫn còn bất đồng về tốc độ điều chỉnh.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (tương ứng 0,25%) trong tháng 12 lên tới 96%, cao hơn mức 92% hôm giữa tuần. Về triển vọng trong nước, Techcombank dự báo tỷ giá USD/VND duy trì quanh mức 25.600 đồng/USD đến cuối năm 2026, nhờ chênh lệch lãi suất VND và USD cùng nguồn ngoại tệ từ FDI, kiều hối và xuất khẩu. Ngân hàng kỳ vọng tỷ giá bình quân năm 2027 giảm 1,51% so với năm 2026. Trong khi đó, đánh giá về xu hướng từ nay đến cuối năm 2026, MBS Research giữ quan điểm thận trọng khi cho rằng, tỷ giá vẫn đối mặt với áp lực từ khả năng đồng USD mạnh lên nếu giá dầu neo cao và FED duy trì lãi suất cao. Dù đồng nội tệ được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất cao trong nước, dòng vốn FDI tích cực và xuất khẩu mùa cao điểm, MBS Research dự báo tỷ giá USD/VND đến cuối năm 2026 sẽ dao động trong khoảng 26.400 - 26.600 VND/USD, tương ứng mức tăng 0,5% - 1,2% so với đầu năm...