Các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng giá USD vào cuối tuần khi thêm 40 đồng mỗi USD. Vietcombank mua vào lên 25.570 - 25.600 đồng, bán ra 25.980 đồng. ACB mua vào lên 25.600 - 25.630 đồng, bán ra 25.990 đồng. BIDV mua vào 25.580 đồng, bán ra 35.960 đồng… Giá USD đã ghi nhận một tuần tăng tổng cộng 70 đồng. Đồng thời giá mua của các ngân hàng thương mại cao hơn Ngân hàng Nhà nước 70 - 100 đồng mỗi USD.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 50 đồng ở chiều mua vào, lên 27.582 - 27.860 đồng, trong kh bán ra giảm 40 đồng, còn 28.937 đồng; bảng Anh tăng 90 đồng, mua vào 32.924 - 33.257 đồng, bán ra 34.323 đồng; đô la Úc tăng 60 đồng, mua vào còn 16.743 - 16.912 đồng, bán ra 17.455 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD trong tuần qua ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá USD trên thị trường thế giới giảm, chỉ số USD-Index mất 0,05 điểm, xuống còn 103,84 điểm. Đồng USD giảm nhẹ khi đà tăng kéo dài nhiều tuần nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn bắt đầu mất động lực. Tuy nhiên, tâm lý e ngại rủi ro của nhà đầu tư đã phần nào hạn chế đà giảm của đồng bạc xanh.

Đà tăng của đồng USD được đẩy nhanh từ ngày 10.11, khi số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự báo củng cố kỳ vọng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ. Cùng thời điểm, Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng cần cân nhắc khả năng tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm trong bối cảnh hàng loạt lo ngại liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) gây sức ép lên thị trường chứng khoán toàn cầu. Trong phiên giao dịch này, giới đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn. Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm cũng làm gia tăng sức hấp dẫn tương đối của đồng franc Thụy Sĩ. Theo đó, đồng USD giảm 0,5% so với đồng tiền này.