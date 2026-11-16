SỐC: Lãi suất huy động tiền đồng bằng 0%

Ngày 16.11, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) công bố lãi suất huy động tiền đồng ở tất cả các kỳ hạn đều 0%. Đây là lần đầu tiên xuất hiện mức lãi suất huy động tiền đồng 0% ở các kỳ hạn. Lãi suất này áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường; tiết kiệm online; tiết kiệm Phát Lộc Tài; tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân. Riêng sản phẩm tiết kiệm thông thường 12 tháng vẫn duy trì với lãi suất 3,7%/năm, 13 tháng có lãi suất 8,7%/năm.

SCB huy động tiền đồng với lãi suất bằng 0% ẢNH: N.K

VPBank vừa có lần thứ ba liên tiếp giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,2 - 0,3 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn 15, 18, 24 tháng. Lãi suất trực tuyến của VPBAnk dao động từ 6,9 - 7,1%/năm. OCB vừa giảm lãi suất tiền gửi ở các kỳ hạn 18 - 36 tháng. Lãi suất tiền gửi trực tuyến giảm 0,1 - 0,6%, đưa lãi suất về 6 - 6,2%/năm tùy quy mô khoản gửi. Đây là lần giảm thứ hai của OCB kể từ sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong tháng 10.

Trong khi đó, các ngân hàng khác có mức lãi suất huy động cao dù đã giảm trước đó. Ngân hàng số Cake by VPBank cộng thêm 2,2% lãi suất cho khách hàng gửi tiền lần đầu. Với lãi suất huy động thông thường từ 6,78 - 7,09%/năm thì mức lãi suất cao nhất của nhà băng này lên 9,1%/năm. Một số NH áp dụng lãi suất 7%/năm như MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo, VIB… ở một số kỳ hạn. Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động của các nhà băng dao động từ 5 - 7%/năm.



