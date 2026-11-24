Sáng 24.11, Ngân hàng Nhà nước duy trì tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức kỷ lục 25.668 đồng như hôm qua. Nhiều ngân hàng đang nghỉ lễ nên giá USD hầu như không thay đổi. Trên thị trường thế giới, USD tiếp tục tăng cao. Chỉ số USD-Index lên 104,28 điểm, tăng 0,54 điểm so với hôm qua và ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 4.2025 đến nay.

Đồng bạc xanh đi lên sau khi số liệu sơ bộ của S&P Global công bố cho thấy Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp tháng 11 của Mỹ giảm xuống 54,6 điểm, từ mức 55,9 điểm trong tháng 10. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích quốc tế cho rằng áp lực lạm phát vẫn là yếu tố đáng lo ngại. Các chỉ số giá trong khảo sát PMI vẫn cho thấy lạm phát có nguy cơ duy trì cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong những tháng tới.

Giá USD sáng 24.11 trên thế giới tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Các nhà đầu tư vẫn dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (tương ứng 0,25%) trong tháng 12. Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME, thị trường gần như đã loại bỏ khả năng Fed tăng mạnh hơn, ở mức 50 điểm cơ bản.

Trong khi đó, việc hãng sản xuất chip Nvidia của Mỹ thông báo đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO, quyết định có hiệu lực ngay lập tức đẩy cổ phiếu tập đoàn này bật tăng hơn 31% trong phiên giao dịch cuối tuần 23.11 (đóng cửa rạng sáng 24.11 giờ Việt Nam). Theo CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh quyết định này và nói rằng ông Huang "không làm gì sai". Ông Trump cũng cho biết đã trao đổi với Hội đồng quản trị Nvidia và "thuyết phục" hội đồng đưa ông Huang trở lại.

Các cổ phiếu khác thuộc nhóm AI cũng đồng loạt tăng mạnh theo Nvidia như Micron Technology tăng 19%, trong khi CoreWeave bứt phá 22% và Advanced Micro Devices (AMD) tăng gần 7%... Điều đó đẩy thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 tăng 4,73%, lên 7.237,17 điểm; Nasdaq Composite tăng 6,51% lên 24.089,56 điểm. Cả hai chỉ số đều ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 4.2025. Tương tự, Dow Jones tăng 1.447,98 điểm, tương đương 3,01%, lên 49.595,31 điểm.