Hãng Reuters ngày 23.11 đưa tin các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng tại Mỹ đã chỉ trích gay gắt việc NVIDIA (Mỹ) phục chức cho ông Jensen Huang, đồng thời kêu gọi quốc hội Mỹ làm rõ hoàn cảnh ông quay lại tập đoàn này.

CEO NVIDIA Jensen Huang (giữa) trả lời báo chí khi xuất hiện tại tòa nhà quốc hội Mỹ tháng 12.2025 ẢNH: AFP

Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren gọi quyết định trên là "liều lĩnh". Bà cho rằng ông Huang cùng ban lãnh đạo NVIDIA vẫn chưa giải thích trước quốc hội Mỹ về các nghi vấn xoay quanh việc chấp hành quy định kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI). Bà cũng yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm rõ liệu có quan chức cấp cao nào đã đưa ra ý kiến ủng hộ việc bổ nhiệm lại ông Huang hay không, đồng thời nhấn mạnh sự cấp thiết phải thông qua các dự luật kiểm soát xuất khẩu.

Thượng nghị sĩ John Curtis của đảng Cộng hòa chất vấn lý do hội đồng quản trị NVIDIA đổi ý. “Tuần trước, hội đồng quản trị nói họ không có ý định phục chức cho ông ấy. Tôi muốn biết điều gì đã thay đổi”, ông Curtis nói. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Tom Cotton cũng kêu gọi quốc hội Mỹ thông qua dự luật an ninh chip - yêu cầu các hãng bán dẫn theo dõi vị trí chip AI tiên tiến và thông báo cho chính phủ nếu nghi ngờ sản phẩm đến tay đối tượng bị cấm.

Giới lập pháp Mỹ lưu ý dù được phục chức, ông Jensen Huang vẫn sẽ tham gia các phiên điều trần và cuộc họp tại quốc hội vào đầu tháng 12. Đại diện của ông Huang chưa bình luận về lịch trình này.

Trong khi đó, tỉ phú Elon Musk lên tiếng ủng hộ động thái của NVIDIA. “Sai lầm đã được sửa chữa”, ông Musk viết trên mạng xã hội X. Trước đó, Tổng thống Trump cũng có bài viết chúc mừng NVIDIA phục chức cho ông Jensen Huang.

Ông Jensen Huang được phục chức CEO của NVIDIA chỉ hơn một tuần sau khi từ chức giữa bê bối ngoại tình liên quan đến người bị cho là điệp viên nước ngoài.