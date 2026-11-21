Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20.11, Tổng thống Trump đề nghị hội đồng quản trị NVIDIA xem xét phục chức cho ông Jensen Huang, người đã từ chức giữa những cáo buộc liên quan bê bối đời tư và lo ngại về an ninh quốc gia, theo Politico.

"Tôi rất muốn thấy ông Jensen được trao cơ hội thứ 2. Chúng ta là một đất nước của những cơ hội thứ 2", ông Trump nói, đồng thời đánh giá cao vai trò của ông Huang trong việc đưa NVIDIA trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành chip AI.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đứng cùng cựu CEO NVIDIA Jensen Huang trong một sự kiện ở Washington D.C. ngày 8.10.2026 ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo Mỹ đặc biệt nhấn mạnh đóng góp của ông Jensen Huang đối với quá trình phát triển dòng chip Blackwell, cho rằng rất ít người tại NVIDIA có thể đảm đương vai trò tương tự.

Ông Trump còn tiết lộ đã trao đổi về ông Jensen Huang với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Thâm Quyến tuần này. Theo lời kể của Tổng thống Mỹ, ông Tập đã nhiều lần ca ngợi năng lực của cựu lãnh đạo NVIDIA. "Tôi nghĩ nếu công ty thông minh, họ nên đón nhận người tài năng đó, chấp nhận lời xin lỗi và để ông ấy trở lại làm việc", ông Trump nói.

Ông Huang từ chức giữa những cáo buộc về quan hệ cá nhân với bà Alice Huang - một cựu lãnh đạo của Megaspeed (Singapore). Doanh nghiệp này cũng bị đặt nghi vấn cung cấp năng lực tính toán từ chip tiên tiến cho các khách hàng Trung Quốc truy cập từ xa. Phía Trung Quốc nhiều lần bác bỏ cáo buộc liên quan bà Alice Huang.

Vụ việc diễn ra khi Mỹ tăng cường kiểm soát khả năng tiếp cận công nghệ bán dẫn Mỹ của Trung Quốc. Chính quyền Trump gần đây triển khai các biện pháp nhằm ngăn doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng chip AI tiên tiến từ xa thông qua cơ sở hạ tầng đặt tại nước thứ ba.

Tổng thống Trump ngày 20.11 khẳng định không muốn Trung Quốc tiếp cận những dòng chip NVIDIA hiện đại nhất, nhưng vẫn ủng hộ việc xuất khẩu các sản phẩm đời cũ có năng lực xử lý thấp hơn.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với CNBC rằng Washington chưa cần siết thêm hoạt động bán chip NVIDIA thế hệ cũ cho Trung Quốc, bởi các biện pháp kiểm soát hiện hành, bao gồm hạn chế truy cập từ xa, đã được triển khai.

Theo Hãng tin AP, phát biểu của ông Bessent được đưa ra một ngày sau khi Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ công bố thông tin về việc Bộ Thương mại phê duyệt xuất khẩu hơn 850.000 chip của NVIDIA và AMD cho các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có một số công ty bị Lầu Năm Góc xác định có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Bình luận về vấn đề này, NVIDIA khẳng định các lô chip thuộc chương trình H200 được xuất khẩu hợp pháp, sau quá trình thẩm định và cấp phép kéo dài hơn nửa năm với những điều kiện nghiêm ngặt. Tuy nhiên, hãng cho biết đã ngừng vận chuyển chip H200 sang Trung Quốc.

AMD cũng khẳng định tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ và duy trì quy trình giám sát nghiêm ngặt trong hoạt động kinh doanh toàn cầu.