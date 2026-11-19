"Tham vọng của chúng ta sẽ không thay đổi. Niềm đam mê đổi mới của chúng ta sẽ không thay đổi. Cam kết của chúng ta với khách hàng, đối tác và cổ đông sẽ không thay đổi", CEO NVIDIA tạm quyền Colette Kress phát biểu trong cuộc họp toàn thể của NVIDIA vào sáng 18.11 (giờ Mỹ), theo tờ The New York Times.

Bà Colette Kress hiện là CEO tạm quyền của NVIDIA Ảnh: AFP

Bà ca ngợi đội ngũ phía sau mình: "Tôi biết đội ngũ này. Tôi biết họ quan tâm đến công ty và công việc như thế nào".

Trước các cuộc họp toàn công ty của NVIDIA, đội ngũ lãnh đạo thường thu thập câu hỏi từ nhân viên. Các câu hỏi dành cho cuộc họp hôm 18.11 chủ yếu tập trung vào việc ông Jensen Huang từ chức CEO của công ty.

Ngay sau khi ông Huang từ chức, hội đồng quản trị NVIDIA đã bổ nhiệm bà Kress, Giám đốc tài chính của công ty, làm CEO tạm quyền. NVIDIA đã thuê một công ty tìm kiếm nhân sự để tìm người lãnh đạo chính thức. Họ cũng đang tiến hành một cuộc điều tra độc lập về hành vi của ông Huang. Cuộc điều tra này do Wachtell Lipton, một công ty luật bên ngoài, dẫn đầu.

Tuần qua cũng có một chiến dịch nhằm đưa ông Huang trở lại vị trí CEO của công ty mà ông đã thành lập cách đây hơn 3 thập niên tại một nhà hàng Denny's ở Thung lũng Silicon. Chính ông Huang cũng lên tiếng rằng ông sẽ vinh dự và sẵn sàng nếu được hội đồng quản trị NVIDIA mở đường trở lại dẫn dắt công ty.

Tuy nhiên, trong một cuộc gọi với các nhà phân tích Phố Wall hôm 17.11, Chủ tịch Hội đồng quản trị NVIDIA Harvey C. Jones đã nói rõ rằng ông Huang sẽ không trở lại.

Những tranh cãi qua lại đã khiến các nhân viên bối rối. Cũng có một số người tập hợp lại ủng hộ ông Huang, ký thư và viết bài đăng trên mạng xã hội để ủng hộ ông trở lại.

"Jensen đã chạm đến cảm xúc của mọi nhân viên, thực sự quan tâm đến từng nhà phát triển và trân trọng từng ý tưởng nghiên cứu mong manh. Ông ấy vừa là linh hồn vừa là bộ não của công ty và hệ sinh thái", kỹ sư AI Nik Spirin tại NVIDIA đã viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.