Theo The Independent ngày 19.11, khoảnh khắc diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo tham gia chụp ảnh tập thể tại Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến.

Trong đoạn video, ông Trump đưa tay về phía ông Tập khi nhà lãnh đạo Trung Quốc chuẩn bị bước lên thang cuốn. Ông Tập sau đó nắm lấy tay áo vest của ông Trump để giữ thăng bằng, trước khi cả 2 cùng di chuyển lên phía trên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đi thang cuốn ở Thâm Quyến ngày 19.11.2026 ẢNH: REUTERS

Một đoạn ghi hình khác cho thấy ông Trump dường như nói với ông Tập: "Hãy nắm lấy tay tôi".

Nhà Trắng sau đó đăng tải đoạn video lên mạng xã hội X thông qua tài khoản Rapid Response 47, kèm chú thích: "Tổng thống Mỹ giúp Chủ tịch nước Tập Cận Bình trên thang cuốn tại Hội nghị APEC".

Cử chỉ giữa 2 nhà lãnh đạo diễn ra bên lề hội nghị tại Thâm Quyến, nơi ông Trump và ông Tập cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên lịch sử ngày 19.11.

Sau hội đàm, 3 nước ra tuyên bố chung hướng tới hòa bình.

Theo The Independent, đây không phải lần đầu tiên ông Trump gây chú ý với những khoảnh khắc liên quan thang cuốn.

Tháng 9.2025, khi tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, thang cuốn bất ngờ dừng hoạt động lúc Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vừa bước lên. Tổng thống Mỹ sau đó nhắc lại sự cố trong bài phát biểu.

Vào thời điểm đó, phía Nhà Trắng đặt nghi vấn thang cuốn bị cố ý làm dừng. Tuy nhiên, ông Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, giải thích hệ thống đã tự ngắt sau khi một cơ chế an toàn được kích hoạt.

Trước đó, hình ảnh ông Trump cùng bà Melania bước xuống thang cuốn mạ vàng tại Tháp Trump ở New York khi công bố chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2015 cũng từng gây chú ý và trở thành một trong những khoảnh khắc gắn liền với sự nghiệp chính trị của ông.