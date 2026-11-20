Tuyên bố chung hòa bình

Chiều qua (19.11) theo giờ VN, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì cuộc gặp 3 bên, kéo dài khoảng 90 phút, trao đổi nhiều vấn đề nóng cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc họp thượng đỉnh được tổ chức tại TP.Thâm Quyến (Trung Quốc), bên lề Hội nghị cấp cao APEC 2026.

Sau cuộc gặp, phía Trung Quốc công bố tuyên bố chung hướng tới hòa bình. Theo Tân Hoa xã, những điểm chính bao gồm: cải cách LHQ đảm bảo năng lực trước các thách thức toàn cầu; tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì dòng chảy năng lượng ổn định và lên kế hoạch gia tăng sản xuất, cung ứng các sản phẩm dầu mỏ; nhấn mạnh nguyên tắc đồng thuận quốc gia và tôn trọng quyền miễn trừ của quan chức nhà nước trước Tòa án Hình sự quốc tế; cuối cùng là tăng cường đối thoại nhằm ngăn chặn phổ biến hạt nhân.

Lãnh đạo Trung Quốc - Nga - Mỹ ra tuyên bố chung hòa bình

Theo truyền thông Trung Quốc, tại cuộc họp, ông Tập khẳng định sự tương tác lành mạnh giữa các nước lớn là điều tất yếu. "Lịch sử cho thấy khi các nước lớn chung sống hòa hợp, thế giới sẽ hòa bình. Khi các nước lớn xung đột, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn", Chủ tịch Trung Quốc phát biểu.

Ông Tập nêu đề xuất 4 điểm về hợp tác nước lớn, bao gồm tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, hợp tác vì lợi ích chung, và sau cùng là duy trì đối thoại. "Thiếu đối thoại, sự ngờ vực sẽ dần lan rộng, để rồi những mâu thuẫn nhỏ có thể leo thang thành xung đột lớn", lãnh đạo Trung Quốc lưu ý.

Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump tiến vào phòng họp thượng đỉnh ngày 19.11 ẢNH: REUTERS

Trao đổi với các lãnh đạo, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: "Chúng ta thực sự đang làm nên lịch sử". Ông nhấn mạnh cả ba quốc gia đều gánh vác những trách nhiệm đặc biệt. Theo Reuters, nhà lãnh đạo Mỹ nêu quan điểm rằng "chưa có nền hòa bình nào được hình thành bằng việc từ chối những cơ hội đối thoại".

Chủ nhân Nhà Trắng còn cho rằng 3 nước đang ở "vị thế đặc biệt" để bàn về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh cuộc gặp là một chương mới trong lịch sử ngoại giao và mong muốn tiếp tục trong tương lai. Ông nhìn nhận việc thảo luận với lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc giúp các bên hiểu nhau tốt hơn.

Không khí hữu nghị

Trước thềm phiên họp thượng đỉnh, cả ba nhà lãnh đạo đều có các cuộc tiếp xúc song phương riêng. Truyền thông ghi nhận bầu không khí thân thiện tại cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin. Bước vào phòng họp nơi nhà lãnh đạo Nga đang chờ sẵn, ông Trump mỉm cười, hướng về phía ông Putin và nói: "Ông ấy là ai? Bạn của tôi đấy". TASS dẫn tuyên bố từ Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết cuộc gặp diễn ra tốt đẹp và ông Putin rời đi "trong tâm trạng rất tốt". Ông Ushakov nêu thêm 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận tình hình xung đột tại Ukraine và quan hệ song phương.

Trả lời báo chí sau cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên, chủ nhân Điện Kremlin đánh giá cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Trump trong quan hệ giữa 2 nước đã tạo tín hiệu lạc quan, đồng thời kỳ vọng động lực hướng tới khôi phục quan hệ song phương sẽ tiếp tục.

Cũng trong chiều qua, tại cuộc gặp lần thứ 3 trong năm nay với Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập đánh giá quan hệ song phương đang ổn định, cải thiện và cam kết phối hợp đưa quan hệ 2 nước đi đúng hướng. Ông Tập kêu gọi "mở rộng danh sách hợp tác, rút ngắn danh sách vấn đề", tăng cường trao đổi thương mại cùng có lợi và phối hợp phòng ngừa rủi ro về trí tuệ nhân tạo (AI).

CNN đưa tin Tổng thống Trump ca ngợi mối quan hệ cá nhân xuất sắc với lãnh đạo Trung Quốc, dẫn chứng việc giảm thuế từ đầu nhiệm kỳ 2 của ông là tiến triển thương mại song phương. Chủ nhân Nhà Trắng cũng đề nghị Bắc Kinh tăng mua nông sản Mỹ, đồng thời nhấn mạnh lợi ích chung trong việc mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, trong ngày 18.11, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga đã có cuộc gặp song phương, nhấn mạnh sự ổn định và tin cậy trong mối quan hệ song phương giữa lúc thế giới có nhiều biến động.