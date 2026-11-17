Trong thời gian này, 128 nước thành viên LHQ tiến hành tranh luận về khả năng khởi động đàm phán nhằm xây dựng những quy định mang tính ràng buộc đối với các hệ thống vũ khí tự động, hay còn gọi là "rô bốt sát thủ".

Hội nghị diễn ra tại trụ sở LHQ ở Geneva từ ngày 16 - 20.11 ẢNH: REUTERS

Theo giới quan sát, các cuộc xung đột ngày nay đang trải qua quá trình chuyển đổi mạnh mẽ. Quân đội nhiều nước tìm cách tận dụng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao năng lực tác chiến bằng cách nhận dạng và tấn công các mục tiêu nhanh chóng và chính xác hơn. Nhiều tiếng nói, trong đó có Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Giáo hoàng Leo XIV, đều cảnh báo về sự nguy hiểm khi trao quyền sinh sát cho các cỗ máy hoàn toàn tự động.

Tuy nhiên, trong khi nhiều nước ủng hộ siết chặt quy định, giống như cách tiếp cận đối với vũ khí hạt nhân, những nước sở hữu công nghệ mới lại không muốn bị ràng buộc. Tại Đại hội đồng LHQ hồi tháng trước, 163 nước thành viên thông qua nghị quyết kêu gọi mở cuộc thương thuyết nhằm xây dựng những quy định quản lý vũ khí tự động. Những nước bỏ phiếu chống là Mỹ, Nga, Belarus, Israel và CHDCND Triều Tiên, và trong 9 nước bỏ phiếu trắng có Iran, Ả Rập Xê Út và Trung Quốc.

Washington hiện đề xuất quy trình kéo dài 5 năm nhằm phát triển cơ chế không mang tính ràng buộc, trong khi các tổ chức phi lợi nhuận và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đang vận động cho lộ trình chỉ kéo dài 1 năm. ICRC kêu gọi cấm 2 nhóm vũ khí tự động, bao gồm nhóm vũ khí hoạt động khó đoán và nhóm dùng để tấn công con người.