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    LHQ cảnh báo nguy cơ mất băng vĩnh viễn

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Giới khoa học cảnh báo tình trạng băng tan trên trái đất có thể gây ra những tổn thất không thể đảo ngược, ngay cả khi mức nóng lên toàn cầu giảm trở lại ngưỡng 1,5 độ C.

    Tờ The Guardian ngày 2.11 dẫn báo cáo, do 80 nhà khoa học thuộc Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) và Sáng kiến Khí hậu băng quyển quốc tế (ICCI) thực hiện, cho biết trái đất hiện nóng hơn khoảng 1,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trước nguy cơ vượt ngưỡng 1,5 độ C khó tránh khỏi, các nhà khoa học kêu gọi rút ngắn tối đa thời gian vượt ngưỡng, đồng thời đưa mức nóng lên xuống dưới 1 độ C trong dài hạn, lý tưởng nhất vào năm 2150.

    LHQ cảnh báo nguy cơ mất băng vĩnh viễn - Ảnh 1.

    Sông băng Rhone tan chảy tại khu vực Gletsch (Thụy Sĩ) ngày 24.7

    Ảnh: AFP

    Báo cáo nêu rõ các chính sách hiện hành có thể khiến nhiệt độ toàn cầu tăng khoảng 2,8 độ C, đẩy nhanh quá trình tan băng vĩnh cửu, làm gián đoạn tuần hoàn đại dương và đẩy mực nước biển dâng cao. Ông James Kirkham, nhà nghiên cứu thuộc ICCI, cảnh báo hàng nghìn sông băng trên thế giới có nguy cơ biến mất mỗi năm trong thập niên tới.

    Hiện tốc độ mất băng tại Greenland và Nam Cực nhanh gấp 6 lần so với những năm 1990. Các khối băng này vẫn có thể tiếp tục thu hẹp dù mức nóng lên giảm trở lại 1,5 độ C. Tại dãy Hindu Kush - Himalaya, kịch bản giới hạn mức nóng lên ở 1,5 độ C có thể giúp giữ lại 83% thể tích băng, so với chỉ 41% nếu duy trì các chính sách hiện hành. Trước viễn cảnh đó, các nhà khoa học nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải cắt giảm phát thải khí nhà kính nhằm hạn chế những hậu quả lâu dài đối với nguồn nước, hệ sinh thái và các cộng đồng ven biển.

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