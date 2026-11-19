Theo các nhà phân tích ngoại giao, việc chọn Kỳ Lân Sơn Trang làm nơi chứng kiến cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19.11 dựa trên nhiều yếu tố từ địa thế đến công tác an ninh.

Đặt tên theo linh vật tượng trưng cho sự thịnh vượng, Kỳ Lân Sơn Trang rộng 38 ha, nằm cạnh hồ Tây Lệ và cách sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến khoảng 30 phút lái xe. Khu phức hợp nằm nép mình dưới chân núi Kỳ Lân ở phía tây bắc thành phố Thâm Quyến, gồm nhiều biệt thự và nhà khách nằm rải rác trong khuôn viên rừng cây.

Ba nhà lãnh đạo gặp nhau tại Kỳ Lân Sơn Trang ngày 19.11 Ảnh: Reuters

Theo báo South China Morning Post, khu phức hợp thuộc sở hữu nhà nước này chính thức hoạt động từ năm 1997, từ đó trở thành nơi đón tiếp các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng như nhiều lãnh đạo cấp cao quốc tế khi đến Thâm Quyến.

Khu sơn trang là sự kết hợp giữa không gian thiên nhiên tách biệt và cấu trúc an ninh kín kẽ. Các dãy phòng thấp tầng mang phong cách truyền thống cùng những khu phòng họp riêng tư được chắn bởi thảm cây xanh dày đặc và các vòng bảo vệ an ninh, giúp ngăn chặn gần như hoàn toàn ống kính truyền thông cũng như mọi hành vi tiếp cận trái phép.

Các nhân viên an ninh đi tuần bên ngoài cổng nơi ba nhà lãnh đạo đang tiến hành cuộc gặp ở Kỳ Lân Sơn Trang ngày 19.11 Ảnh: AFP

Việc ban tổ chức phía Trung Quốc đưa cuộc gặp song phương Mỹ - Trung và cuộc đối thoại thượng đỉnh ba bên chưa từng có đến Kỳ Lân Sơn Trang nhằm tạo ra một môi trường giảm bớt áp lực thể hiện trước công chúng. Theo Đài News18, giới phân tích nhận định không gian kín đáo này mang lại điều kiện cần thiết để các nhà lãnh đạo tiến hành những cuộc trao đổi thẳng thắn về các vấn đề nóng toàn cầu.

An ninh xung quanh khu sơn trang tại Thâm Quyến được siết chặt ở mức cao nhất trong quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp. Giao thông và không phận được giám sát nghiêm ngặt. Khác với không gian mở của các hội nghị quốc tế truyền thống, bố cục biệt lập của Kỳ Lân Sơn Trang giúp quy trình an ninh dành cho lãnh đạo của 3 cường quốc thế giới được vận hành thông suốt.