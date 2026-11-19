Hãng TASS ngày 19.11 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh 3 bên diễn ra ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc).

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc họp thượng đỉnh ngày 19.11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Theo Tân Hoa xã, văn kiện có tên gọi "Tuyên bố chung giữa các nguyên thủ quốc gia Trung Quốc, Nga và Mỹ hướng tới hòa bình". Theo đó, 3 nguyên thủ đã trao đổi sâu rộng về tình hình quốc tế hiện nay và cam kết duy trì ổn định chiến lược cũng như an ninh quốc tế.

Nội dung văn kiện gồm 4 điểm, theo Tân Hoa xã:

Với tư cách là các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc, Nga và Mỹ cam kết thúc đẩy cải cách Liên Hiệp Quốc nhằm giúp tổ chức này ứng phó hiệu quả hơn trước các thách thức toàn cầu và hoàn thành sứ mệnh cơ bản là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Ba nước có kế hoạch gia tăng sản xuất và cung ứng các sản phẩm dầu mỏ tinh chế vì lợi ích của tất cả các quốc gia. Ba bên tái khẳng định tầm quan trọng của dòng chảy năng lượng ổn định. Ba nguyên thủ nhìn nhận rằng nguyên tắc đồng thuận của quốc gia và việc tôn trọng quyền miễn trừ của các quan chức nhà nước có tầm quan trọng tối thượng, đồng thời nhất trí rằng Tòa án Hình sự Quốc tế và các cơ quan tương tự khác không được lạm dụng quyền tài phán. Ba nguyên thủ tái khẳng định rằng một cuộc chiến hạt nhân không thể có bên thắng cuộc và không được phép xảy ra. Ba nước sẽ tiến hành đối thoại về việc giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến hạt nhân.

Sau cuộc họp, cả 3 nhà lãnh đạo đã trao những lời tạm biệt nồng ấm, theo TASS. Tổng thống Trump đã lên chuyên cơ Không lực Một, kết thúc chuyến công tác Trung Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Putin gửi lời cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình về công tác tổ chức xuất sắc hội nghị thượng đỉnh ba bên. Ông Tập đã đưa tiễn Tổng thống Putin và gửi lời chúc đến nhà lãnh đạo Nga trong chuyến công du Tajikistan sắp tới.

Hội nghị thượng đỉnh 3 bên diễn ra vào chiều 19.11 (giờ Việt Nam) và kéo dài khoảng 90 phút. Trọng tâm thông điệp của 3 nhà lãnh đạo là sự hợp tác giữa các nước nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu.