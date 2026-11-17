Phát biểu với báo giới ngày 16.11 trước khi lên đường đến Philippines và Trung Quốc, Tổng thống Trump đề cập khả năng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đến Trung Quốc, nơi dự kiến diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga bên lề hội nghị cấp cao APEC.

"Ông ấy có thể đến. Tôi không biết. Điều đó tùy thuộc Chủ tịch nước Tập Cận Bình", Reuters dẫn lời ông Trump nói khi được hỏi về khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tổng thống Mỹ cho rằng sự hiện diện của ông Kim có thể tạo thêm cơ hội thúc đẩy đối thoại giữa các bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bàn Môn Điếm ngày 30.6.2019

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Tuy nhiên, hiện chưa có kế hoạch cụ thể nào được công bố. Trước đó, các quan chức cấp cao Mỹ khẳng định chưa có lịch trình cho cuộc gặp giữa ông Trump - ông Kim. Giới chức Triều Tiên cũng tuyên bố "không thấy cần thiết" nối lại đàm phán trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì chính sách mà Bình Nhưỡng cho là thù địch.

Trong chuyến công du lần này, ông Trump dự kiến gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Thâm Quyến. Các chủ đề được đề cập gồm kiểm soát vũ khí hạt nhân, tình hình Iran, Ukraine cùng những vấn đề thương mại và kinh tế.

Về phía Nga, Hãng thông tấn Interfax ngày 16.11 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin cũng có thể gặp ông Kim nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Trung Quốc dịp hội nghị APEC.

Cùng ngày, ông Putin tiếp phái đoàn đảng Lao động Triều Tiên do quan chức cấp cao Jo Yong-won dẫn đầu tại Moscow. Theo Hãng thông tấn TASS, Tổng thống Nga đề nghị phái đoàn chuyển lời chúc tốt đẹp tới ông Kim, đồng thời đánh giá cao sự phát triển quan hệ song phương.

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Những phát biểu từ Mỹ và Nga làm dấy lên suy đoán về khả năng ông Kim đến Trung Quốc. Trong khi đó, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17.11 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát các dự án hạ tầng và du lịch tại khu vực Samjiyon, gần Trung Quốc, trong 2 ngày 15 - 16.11.

Theo KCNA, ông Kim cùng con gái Kim Ju-ae kiểm tra công trình nâng cấp sân bay, tuyến đường sắt du lịch và khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Ông yêu cầu mở rộng đường băng theo tiêu chuẩn hàng không quốc tế, đồng thời nâng cao chất lượng các công trình phục vụ du lịch.

Chuyên gia Victor Cha, phụ trách chương trình nghiên cứu Hàn Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), nhận định phát biểu của ông Trump cho thấy Washington có thể đang tìm cách thúc đẩy một cuộc gặp thông qua Bắc Kinh.

Theo ông Cha, nếu ông Kim xuất hiện cùng lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga, đó có thể là một lợi thế ngoại giao lớn đối với Triều Tiên. Sự kiện như vậy cũng có thể giúp Trung Quốc khẳng định vai trò trong các vấn đề an ninh khu vực.

Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 16.11 cho biết đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến.