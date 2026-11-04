Em gái ông Kim Jong-un phát cảnh báo mới tới Mỹ

"Trong thực tế hiện nay, khi những chính sách thù địch của Mỹ đối với CHDCND Triều Tiên liên tục lập những 'kỷ lục' mới, thì việc chúng tôi tạo ra những 'kỷ lục' mới trong các biện pháp đáp trả tương xứng cũng là điều tự nhiên", Hãng thông tấn KCNA hôm nay 4.11 dẫn lời bà Kim.

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên, trong chuyến thị sát giới tuyến phía nam ngày 20.10 Ảnh: KCNA/AFP

Bà Kim đưa ra cảnh báo trên sau khi bác bỏ cáo buộc của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) rằng Triều Tiên đứng sau vụ đánh cắp 6 tỉ USD từ sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance, theo AFP. Trước đó vào ngày 31.10, FBI cho rằng một nhóm tin tặc có liên hệ với Triều Tiên mang tên "TraderTraitor" đứng sau vụ tấn công mạng này.

Bà Kim tiếp tục chỉ trích Washington liên quan đến các cáo buộc về vụ việc tại Binance. "Chúng tôi không coi vụ tấn công mạng nhắm vào Binance là một sự cố ngẫu nhiên, bất ngờ hay một âm mưu riêng lẻ, mà xem đó là sự tiếp nối chính sách thù địch không thay đổi của Washington đối với CHDCND Triều Tiên", bà Kim phát biểu.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Mỹ đối với phát ngôn mới của bà Kim.

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Cũng trong hôm nay, KCNA còn đưa tin trong trong chuyến thăm nhà máy đóng tàu Nampho hôm 2.11, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi hiện đại hóa các nhà máy đóng tàu của Triều Tiên nhằm xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh, theo Reuters.

Ông Kim nhấn mạnh việc mở rộng năng lực và nâng cao hiệu suất hoạt động của các nhà máy đóng tàu hiện có là yếu tố quan trọng để phát triển ngành công nghiệp hàng hải cho việc bảo vệ giới tuyến biển của đất nước.

Triều Tiên đang đóng chiếc tàu khu trục lớp Choe Hyon thứ ba, nằm trong kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm của ông Kim. Theo kế hoạch này, Triều Tiên đặt mục tiêu đóng 2 tàu chiến nổi mỗi năm.