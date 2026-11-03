Triều Tiên thử tên lửa hành trình chiến lược mới

"Đầu đạn phân tán cỡ trung gắn trên tên lửa hành trình có khả năng biến một khu vực mục tiêu rộng từ 5-6 ha thành tro bụi nhờ sức công phá với mật độ cực cao", KCNA viết, theo AFP.

Người dân theo dõi bản tin truyền hình có chiếu hình ảnh tư liệu về cuộc phóng thử tên lửa của Triều Tiên, tại một nhà ga ở Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 20.8 Ảnh: AFP

Cuộc thử nghiệm đã "hoàn thiện năng lực thực hiện đòn tấn công thẳng đứng vào mục tiêu thông qua việc cải thiện khả năng cơ động trong giai đoạn cuối của tên lửa hành trình", đồng thời "tính đến các đặc điểm tự nhiên và địa lý của khu vực mục tiêu", theo KCNA.

"Các tính năng chiến đấu đa dạng của hệ thống vũ khí tối tân này sẽ góp phần bảo vệ CHDCND Triều Tiên trước các mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài, đồng thời nâng cao năng lực quân sự của đất nước", Tổng cục trưởng Tổng cục Tên lửa Triều Tiên Jang Chang-ha tuyên bố.

Quân đội Hàn Quốc không công bố thông tin về cuộc phóng tên lửa hành trình mới của Triều Tiên. Khác với các cuộc phóng tên lửa đạn đạo, các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình của Triều Tiên không nằm trong danh mục bị cấm bởi các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

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Hôm 31.10, KCNA đưa tin các viện nghiên cứu thuộc Cục Quản lý tên lửa Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng tác chiến và sức công phá của đạn đạo trang bị trên tên lửa đạn đạo chiến thuật. Cuộc thử nghiệm xác nhận đầu đạn chùm tiêu chuẩn loại 2 có khả năng gây thiệt hại trên khu vực rộng 12-13 ha với mật độ tấn công cao.