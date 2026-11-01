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    Triều Tiên thử đầu đạn chùm có sức công phá diện rộng

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ

    CHDCND Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công đầu đạn chùm dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật, có khả năng tấn công khu vực rộng tới 13 hécta, đồng thời lên kế hoạch trang bị nhiều biến thể khác nhau cho quân đội.

    Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 31.10, các viện nghiên cứu thuộc Cục Quản lý tên lửa Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng tác chiến và sức công phá của đầu đạn chùm trang bị trên tên lửa đạn đạo chiến thuật.

    KCNA đưa tin cuộc thử nghiệm xác nhận đầu đạn chùm tiêu chuẩn loại 2 có khả năng gây thiệt hại trên khu vực rộng 12 - 13 hécta với mật độ tấn công cao.

    Triều Tiên thử đầu đạn chùm có sức công phá tới 13 hécta - Ảnh 1.

    Triều Tiên tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của một hệ thống vũ khí, trong hình ảnh do KCNA công bố ngày 1.11.2026

    ẢNH: REUTERS

    Đầu đạn chùm có thể giải phóng nhiều đầu đạn con trên một khu vực rộng, cho phép tấn công đồng thời nhiều mục tiêu.

    Lãnh đạo Cục Quản lý tên lửa cho biết Bình Nhưỡng phát triển 4 loại đầu đạn chùm phục vụ những mục đích tác chiến khác nhau, đồng thời đặt mục tiêu cho phép các đơn vị quân đội sử dụng toàn bộ những biến thể này trước cuối năm 2026.

    Đây không phải lần đầu Triều Tiên thử nghiệm loại vũ khí này. Hồi tháng 4, Triều Tiên tuyên bố thử đầu đạn chùm và đầu đạn mìn phân mảnh trên tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11Ra, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 

    Hoạt động mới nhất diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp đẩy mạnh các chương trình phát triển vũ khí. Ngày 29.10, Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông.

    Trong phát biểu ngày 30.10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng kêu gọi tăng tốc phát triển máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quốc phòng, nhấn mạnh mục tiêu giành "ưu thế tuyệt đối" trong lĩnh vực công nghệ này.

    Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã khẳng định Tổng thống Donald Trump vẫn sẵn sàng đối thoại với ông Kim Jong-un nếu Bình Nhưỡng chấp nhận thảo luận những vấn đề Washington và các đồng minh quan tâm.

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