Ông Kim Jong-un nói gì khi thăm đài tưởng niệm ở Trung Quốc?

Ông Kim Jong-un đã tới thành phố Đan Đông hôm 24.10 và đi qua một cây cầu mới khánh thành, bắc qua sông Áp Lục giữa Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên.

KCNA đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm này của nhà lãnh đạo Kim, mô tả mối quan hệ song phương là một sợi dây liên kết "không thể phá vỡ", được hình thành trong Chiến tranh Triều Tiên (1950–1953).

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Trung Quốc trên cầu mới khánh thành

Trong chuyến thăm, ông Kim khẳng định người dân Triều Tiên sẽ "mãi mãi ghi nhớ những năm tháng hào hùng chiến đấu sát cánh cùng nhân dân Trung Quốc", và sẽ truyền lại "lòng biết ơn qua các thế hệ đối với nhân dân Trung Quốc, những người đã hỗ trợ cuộc cách mạng của chúng ta bằng máu".

"Khi quan sát toàn cảnh từ điểm giữa của cây cầu mới khánh thành, đồng chí Kim Jong-un bày tỏ kỳ vọng rằng cây cầu sẽ hoàn thành một cách trọn vẹn sứ mệnh lịch sử của cây cầu này là kết nối hai quốc gia và gắn kết bền chặt tâm trí của người dân hai nước", KCNA viết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đi dạo trên cầu mới bắc qua sông Áp Lục, cây cầu nối liền thành phố Đan Đông (Trung Quốc) và thành phố Sinuiju (Triều Tiên), trong chuyến thăm Đan Đông ngày 24.10

Ảnh:KCNA/Reuters

Trước đó, Tân Hoa xã đưa tin vào sáng 24.10, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đã tháp tùng nhà lãnh đạo Kim trong chuyến thăm tới Đan Đông.

Ông Vương nhấn mạnh chuyến thăm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ góp phần kế thừa tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên, củng cố nền tảng ủng hộ của nhân dân đối với mối quan hệ này, mà còn làm sâu sắc thêm sự tin cậy chính trị lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác và phát triển.

Cũng theo ông Vương, việc khánh thành cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục giữa Trung Quốc và Triều Tiên có thể được xem là cơ hội để mở rộng giao lưu nhân dân và hợp tác thương mại, mang lại lợi ích thiết thực hơn cho nhân dân hai nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh chụp ảnh trên cầu mới bắc qua sông Áp Lục, cây cầu nối liền thành phố Đan Đông (Trung Quốc) và thành phố Sinuiju (Triều Tiên), trong chuyến thăm Đan Đông ngày 24.10 Ảnh: KCNA/Reuters

Chuyến thăm nói trên của ông Kim được xem là một nỗ lực mới của Trung Quốc và Triều Tiên nhằm củng cố quan hệ kinh tế, ngay trước chuyến công du khu vực của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng tới. Sự kiện này cũng làm nổi bật chiến lược ngoại giao khéo léo của Triều Tiên, theo Reuters.

Trước đó, ông Kim từng đến thăm Bắc Kinh vào tháng 9.2025 để dự một cuộc duyệt binh, trong khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã có chuyến thăm Triều Tiên vào tháng 6.