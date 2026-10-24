Rộ tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un qua cầu mới, gặp Thủ tướng Trung Quốc

Theo Yonhap, ông Kim Jong-un đã đến thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) trong ngày 24.10 thông qua cây cầu mới khánh thành nối 2 bờ sông Áp Lục (phía Triều Tiên gọi là sông Amnok).

Cầu sông Áp Lục mới nhìn từ Đan Đông ẢNH: REUTERS

Nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc tiết lộ rằng ông Kim đến Đan Đông để gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Theo Reuters, chuyến thăm diễn ra một ngày trước kỷ niệm ngày Trung Quốc tham gia cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Cây cầu sông Áp Lục mới nối thành phố Sinuiju (Tân Nghĩa Châu) của Triều Tiên với Đan Đông. Cầu được đưa vào hoạt động trong tháng này sau 12 năm xây dựng, mở ra tiềm năng tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Cây cầu được cho là có 4 làn xe, dài tổng cộng 3.026 m, được hoàn thiện vào năm 2014 với mức đầu tư khoảng 310 triệu USD từ Trung Quốc. Theo Yonhap, việc khánh thành bị trì hoãn nhiều năm là do Triều Tiên không hoàn thiện các công trình đường sá và cơ sở hải quan kết nối.

Chuyến thăm Trung Quốc gần đây nhất được biết đến của lãnh đạo Triều Tiên là vào tháng 9.2025, để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm quốc khánh, nơi ông đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên vào tháng 6.

Ông Kim Jong-un cắt băng khánh thành một bảo tàng tại Triều Tiên hôm 11.10 ẢNH: REUTERS

Trung Quốc và Triều Tiên chưa bình luận về thông tin ông Kim Jong-un sang Đan Đông để gặp ông Lý Cường. Thủ tướng Trung Quốc gần đây có chuyến thăm Nga và vừa trở về nước vào hôm 22.10, theo Tân Hoa xã.

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21.10, ông Lý cho biết trong bối cảnh tình hình quốc tế liên tục biến đổi và phức tạp, Trung Quốc và Nga đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ, đóng vai trò là một lực lượng quan trọng góp phần ổn định trong một thế giới đầy biến động và chuyển mình.

Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 tại Thâm Quyến. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tham dự sự kiện này. Ông Trump rất muốn khởi động lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên, nhưng các quan chức Mỹ và Hàn Quốc nhận thấy khả năng chủ nhân Nhà Trắng gặp ông Kim Jong-un trong năm nay đang ngày càng giảm, theo Reuters.