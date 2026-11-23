"Chúc mừng NVIDIA vì đã đưa ra quyết định mà tôi cho là vô cùng tuyệt vời!", ông Trump viết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social hôm nay 23.11.

"Hội đồng quản trị NVIDIA đã đưa ra quyết định đúng đắn và phù hợp khi bổ nhiệm Jensen Huang trở lại vị trí CEO. Đất nước cần sự lãnh đạo của Jensen tại NVIDIA để đảm bảo sự thành công và thịnh vượng không chỉ của công ty mà còn của nền kinh tế Mỹ", ông viết thêm.

Trước đó cùng ngày, Hội đồng quản trị NVIDIA thông báo phục chức CEO và thành viên Hội đồng quản trị cho ông Jensen Huang, theo thông cáo báo chí do công ty đưa ra. NVIDIA thông báo rằng ông Jensen Huang chính thức được phục chức CEO và thành viên Hội đồng quản trị ngay lập tức.

Ông Jensen Huang phát biểu tại một buổi họp báo tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 16.7 Ảnh: Reuters

"Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu nhất trí đưa ông Huang trở lại sau một loạt cuộc trao đổi và làm việc với ông, qua đó bày tỏ sự hài lòng về mức độ thẳng thắn cũng như năng lực lãnh đạo NVIDIA của ông", thông cáo viết.

Trong quá trình đưa ra quyết định, Hội đồng quản trị đã nhận được ý kiến tham vấn từ các cấp lãnh đạo cao cấp của chính phủ Mỹ, và dựa trên thông tin này, hội đồng tin rằng việc phục chức cho ông Huang không gây ra rủi ro an ninh quốc gia.

“Hội đồng quản trị tin rằng ông Jensen là người phù hợp để dẫn dắt NVIDIA, và việc ông trở lại phục vụ tốt nhất cho lợi ích của cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey C. Jones nhấn mạnh trong thông cáo.

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông Jensen và mong được đồng hành cùng ông khi ông tiếp tục lãnh đạo công ty. Chúng tôi trân trọng cảm ơn bà Colette Kress vì sự cống hiến xuất sắc trên cương vị quyền CEO, bên cạnh việc tiếp tục đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc tài chính của NVIDIA”, thông cáo viết. Ông Harvey Jones sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị NVIDIA.

“Tôi vinh dự được trở lại NVIDIA và dẫn dắt một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới vào thời điểm khởi đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp mới", ông Huang chia sẻ.

Thông tin phục chức cho ông Huang nhanh chóng đẩy giá cổ phiếu của NVIDIA. Cụ thể, đến 10 giờ tối nay (giờ VN), giá cổ phiếu của NVIDIA tăng đến 33% lên mức 167,62 USD, được kỳ vọng sớm quay lại mức xấp xỉ 220 USD trước khi xảy ra vụ bê bối.

Hôm 12.11, NVIDIA thông báo ông Huang buộc phải từ chức CEO và rời khỏi hội đồng quản trị của công ty mà ông đồng sáng lập cách đây 33 năm, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng ông có quan hệ tình cảm với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang.

Cộng đồng tình báo Mỹ vẫn đang nỗ lực làm rõ mối quan hệ giữa bà Alice Huang và chính phủ Trung Quốc. Nhiều nguồn tin chia sẻ với CNN rằng những thông tin tình báo thu thập được cho đến nay vẫn chưa đủ bằng chứng để khẳng định Alice Huang hoạt động như một gián điệp Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã phủ nhận cáo buộc về gián điệp.

NVIDIA thông báo vẫn đang tiếp tục cuộc điều tra và cho biết ông Jensen Huang cam kết hợp tác.

Mặt khác, gần đây, Hội đồng quản trị cũng đã thành lập một Ủy ban An ninh Quốc gia và Kiểm soát Xuất khẩu, bao gồm toàn bộ các thành viên hội đồng quản trị độc lập, để giám sát việc tuân thủ thương mại và các rủi ro an ninh quốc gia.