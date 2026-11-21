Đài CNBC đưa tin cổ phiếu NVIDIA giảm 14% ngày 20.11, ghi nhận phiên giảm thứ 7 liên tiếp và chuỗi 7 tuần sụt giảm dài nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Cổ phiếu hãng chip từ Mỹ mất 46% so với giai đoạn đạt đỉnh hồi tháng 10, kéo vốn hóa giảm khoảng 2.600 tỉ USD sau gần 2 tháng. Từng là công ty giá trị nhất thế giới, vốn hóa NVIDIA còn 3.000 tỉ USD, xếp thứ 4 sau các hãng công nghệ Apple, Microsoft và Alphabet.

Giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Mỹ ngày 20.11 ẢNH: AFP

Giới đầu tư lo ngại về tương lai hãng chip sau sự ra đi của cựu lãnh đạo Jensen Huang. Cùng ngày 20.11, Hãng Reuters đưa tin Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang xem xét các vấn đề kế toán tiềm ẩn tại NVIDIA. Trước đó, cổ phiếu hãng đã đi xuống do lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) cùng sự cạnh tranh từ Google và AMD. Báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng và dự báo doanh thu tăng 75% của NVIDIA trong năm tài chính cũng không ngăn được đà bán ra.

NVIDIA là một phần trong bức tranh chứng khoán Mỹ lao dốc ngày 20.11. Theo báo The Guardian, cổ phiếu Công ty AI Anthropic (Mỹ) giảm trong phiên giao dịch thứ 2, cho thấy đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục không chặn được làn sóng bán tháo cổ phiếu ngành AI.

Hàng loạt triệu phú USD xuất hiện sau IPO kỷ lục của Anthropic

Chỉ số Nasdaq Composite đánh mất toàn bộ mức tăng của năm 2026, đóng cửa thấp hơn 5% so với ngày 1.1 và mất khoảng 4.000 tỉ USD vốn hóa trong tuần, theo báo The Wall Street Journal. Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều đóng cửa trong vùng điều chỉnh.

Chứng khoán châu Á cũng ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ năm 2020 do nhóm cổ phiếu chip giảm sâu. Thị trường Đài Loan giảm 6,7% xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4, trong đó cổ phiếu hãng chip TSMC mất khoảng 6%.