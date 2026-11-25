Lãi suất bình quân tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng ngày 20.11 tăng từ 0,5 - 2%/năm so với giữa tháng 11. Lãi suất kỳ hạn qua đêm lên 5,26%/năm, 1 tuần lên 5,36%/năm, 2 tuần lên 5,48%/năm, 1 tháng lên 5,73%/năm, 3 tháng lên 7,84%/năm. Đặc biệt ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tăng vọt lên mức 9,1%/năm, 9 tháng lên 8,31%/năm. Các kỳ hạn có doanh số giao dịch chủ yếu ở không kỳ hạn, 1 tuần, 2 tuần.

Lãi suất bình quân tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng lên 9%/năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Mức lãi suất này của các nhà băng đang tiến gần lãi huy động đối với khách hàng. Lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng của các ngân hàng phổ biến quanh mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng trở lên phổ biến từ 5 - 7%/năm, tuy nhiên đối với các chương trình cộng lãi có thể lên đến 9%/năm… Đường cong lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng được điều chỉnh đi xuống ở những kỳ hạn dài. Chẳng hạn, OCB huy động kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 6,2%/năm nhưng từ 13 tháng trở lên còn 5,9%/năm. Techcombank huy động 12 tháng với lãi suất 6,1%/năm nhưng từ 13 tháng trở lên còn 5,2%/năm…

Vào thời điểm cuối năm, các ngân hàng chạy đua huy động vốn qua các chương trình khuyến mãi thay vì tăng lãi suất. Vietcombank tung ra chương trình "Bốn mùa vững vàng" dành cho khách hàng gửi tiết kiệm có cơ hội nhận bộ quà vàng 9999 hoa mai với 201 bộ tứ quý tùng - cúc - trúc - mai. Trong đó, 1 bộ 4 lá vàng 9999, mỗi lá 8 chỉ (tổng cộng 32 chỉ) dành cho khách có mức tăng ròng cao nhất và đạt tối thiểu 50 tỉ đồng. 200 bộ còn lại là 4 lá vàng 9999, mỗi lá 0,3 chỉ vàng (tổng cộng 1,2 chỉ) dành cho khách đạt mức tối thiểu 5 tỉ đồng. NCB triển khai tiết kiệm "Lãi nhà bạc tỉ" khi gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng trở lên trong thời gian 6 tháng trở lên. Tổng số lượng giải thưởng là 70.000 giải với hơn 23,145 tỉ đồng...