Giá USD hôm nay 27.12.2023: Đồng loạt tăng cao

Sáng 27.12, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.885 đồng, tăng 15 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng mạnh. Chẳng hạn, Eximbank tăng 80 đồng so với hôm qua, đưa giá mua lên 24.090 đồng, bán ra 24.480 đồng; Vietcombank cộng thêm 70 đồng, mua vào 24.410 đồng và bán ra 24.470 đồng...

Tương tự, giá USD tăng 40 đồng ở chiều mua vào, lên 24.740 đồng và tăng 20 đồng ở chiều bán ra, lên 24.820 đồng.

Giá USD sáng 27.12 trong ngân hàng tăng mạnh HUY HƯNG

Giá USD quốc tế vẫn tiếp tục đi xuống. Chỉ số USD-Index còn 101,17 điểm, giảm 0,08 điểm so với hôm qua. Hiện tại, theo công cụ CME Group, thị trường dự báo có xác suất tới 70% Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 3.2024. Lãi suất giảm thường được coi là một trở ngại đối với đồng USD, khiến các tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên kém hấp dẫn hơn.

Một cuộc thăm dò đầu tháng 12.2023 của Reuters với 71 chiến lược gia ngoại hối cho thấy kỳ vọng đồng USD sẽ giảm giá so với các loại tiền tệ hàng đầu thế giới vào năm 2024, với phần lớn sự suy giảm của nó diễn ra vào nửa cuối năm. Dự báo này đúng hay không có thể phụ thuộc vào diễn biến của nền kinh tế Mỹ so với các nền kinh tế khác trên toàn cầu vào năm tới và tốc độ điều chỉnh chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Thậm chí, nếu tốc độ cắt giảm lãi suất nhanh hơn có thể đẩy nhanh sự suy giảm của đồng USD.

Ngược lại, kỳ vọng giảm lãi suất đã đẩy thị trường chứng khoán Mỹ liên tục tăng cao. Đóng cửa phiên 26.12 (rạng sáng 27.12 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 159,36 điểm, tương đương 0,43% lên 37.545,33 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến thêm 0,42%, chốt phiên ở mức 4.774,75 điểm và chỉ còn cách đỉnh lịch sử ghi nhận hồi tháng 1.2022 khoảng 22 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite nhích 0,54% lên 15.074,57 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq 100 tăng 0,6%, lên mức cao nhất mọi thời đại là 16.878,46 điểm.