Giá USD hôm nay 27.2.2026: Ngân hàng tăng nhẹ sau khi giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm tỷ giá trung tâm 7 đồng, xuống 25.044 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng nhẹ giá USD sau khi giảm mạnh trước đó. Vietcombank tăng 10 đồng, mua vào lên 25.860 - 25.890 đồng, bán ra 26.270 đồng. ACB tăng 10 đồng, mua vào lên 25.860 - 25.890 đồng, bán ra 26.250 đồng. Vietinbank tăng 5 đồng, mua vào lên 25.880 đồng, bán ra 26.260 đồng…

Trong khi đó, giá các ngoại tệ khác giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 60 đồng, mua vào 29.979 - 30.281 đồng, bán ra 31.559 đồng; bảng Anh giảm 230 đồng, mua vào 34.258 - 34.604 đồng, bán ra 35.713 đồng…

Ngân hàng tăng nhẹ giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng nhẹ. Chỉ số USD - Index tăng 0,11 điểm, lên 97,81 điểm. Đồng USD biến động khá hạn chế khi các nhà giao dịch đánh giá triển vọng về thuế quan, tâm lý rủi ro và tình hình kinh tế. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, mức thuế của Mỹ đối với một số quốc gia sẽ tăng lên 15% hoặc cao hơn, từ mức 10% mới được áp dụng, nhưng không nêu rõ đối tác cụ thể hay cung cấp thêm chi tiết.

Dữ liệu vừa công bố cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tăng nhẹ trong tuần trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp dường như vẫn ổn định trong tháng hai, phản ánh thị trường lao động nhìn chung vững vàng. Các nhà phân tích tại TD Securities cho rằng, rủi ro đồng USD tiếp tục suy yếu trong các quý tới vẫn còn hiện hữu, do "vai trò trú ẩn bị suy giảm và xu hướng phòng hộ trước rủi ro liên quan đến Mỹ tiếp diễn". Cục Dự trữ liên bang Mỹ được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất ít nhất đến tháng sáu, trong bối cảnh phải cân bằng giữa lạm phát còn cao và các rủi ro trên thị trường lao động, điều này càng làm gia tăng sự thiếu chắc chắn trên thị trường.