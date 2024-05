Giá USD hôm nay 27.5.2024: Thị trường tự do tăng vọt

Sáng 27.5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD là 24.268 đồng, tăng 4 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng theo. Cụ thể, giá USD tại Vietcombank được cộng thêm 4 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.281 đồng và bán ra lên 25.481 đồng; Eximbank giữ nguyên giá mua chuyển khoản 25.260 đồng nhưng tăng 4 đồng ở chiều bán ra, lên 25.481 đồng…

Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ giá mua giao ngay không đổi ở mức 23.400 đồng/USD và giá bán ở mức 25.450 đồng/USD. Đây là giá bán can thiệp mà Ngân hàng Nhà nước thông báo bán USD cho các nhà băng có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về 0 kể từ ngày 19.4.

Giá USD tự do tăng mạnh lên mức mua vào 25.750 đồng/USD và bán ra 23.840 đồng/USD. So với cuối tuần qua, giá USD tự do tăng 20 đồng ở chiều mua vào nhưng tăng đến 70 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD sáng 27.5 trong ngân hàng tiếp tục tăng NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới vẫn đứng ở mức thấp. Chỉ số USD-Index sáng đầu tuần đạt 104,62 điểm, giảm 0,03 điểm so với cuối tuần qua. Một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ được công bố gần đây tích cực hơn dự kiến, cùng với bình luận mới từ các nhà hoạch định chính sách, đang cho thấy rằng việc nới lỏng chính sách tiền tệ khó xảy ra trong ngắn hạn.

Đáng chú ý, biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được công bố trong tuần qua phản ánh các cuộc thảo luận về khả năng giảm lãi suất hay không khi lộ trình hướng đến mức lạm phát mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Có thể thấy, nền kinh tế Mỹ vẫn trụ vững dưới áp lực từ lãi suất cao nên Fed sẽ không vội hạ lãi suất mà ưu tiên chống lạm phát. Nếu như đầu năm nay, các nhà giao dịch dự đoán Fed sẽ có ít nhất sáu lần cắt giảm lãi suất, thì hiện tại nhiều người chỉ kỳ vọng Fed sẽ chỉ điều chỉnh lãi suất 1 lần duy nhất trong năm nay. Điều đó đẩy kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương khác cũng giảm đi...