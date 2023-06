Giá USD hôm nay 27.6.2023: Đồng loạt bật tăng

Sáng 27.6, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đi lên. Chẳng hạn, ngân hàng Eximbank cộng thêm 10 đồng, đưa giá mua lên 23.300 đồng và bán ra lên 23.680 đồng; Vietcombank tăng 20 đồng, mua vào lên 23.340 đồng và bán ra 23.710 đồng...

Tương tự, giá USD tự do tiếp tục tăng thêm 20 đồng so với hôm qua. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM mua USD là 23.550 đồng và bán ra 23.630 đồng. Dù vậy, giá USD tự do vẫn tiếp tục duy trì mức thấp hơn ngân hàng thương mại 70 - 80 đồng.

Giá USD sáng 27.6 đồng loạt tăng ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá USD thế giới đi ngang khi chỉ số USD-Index vẫn ở mức 102,76 điểm. Đồng USD đang bị ảnh hưởng do xu hướng thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu và những bất ổn chính trị vào cuối tuần trước ở Nga đã làm gia tăng tâm lý rủi ro cho các nhà đầu tư.

Theo Investing, đồng USD đã tăng so với đồng rúp Nga vào hôm qua nhưng lại giảm nhẹ so với đồng yen Nhật sau những bình luận từ chuyên gia tiền tệ hàng đầu của họ. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% ở mức 1,0912 trong khi tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,2% ở mức 143,43... Đồng thời, giá USD đã tăng so với đồng euro sau khi dữ liệu hoạt động kinh doanh ảm đạm từ khắp nơi trên thế giới đã tác động tâm lý rủi ro và khi những bình luận hiếu chiến từ các ngân hàng trung ương gây thêm áp lực lên các loại tiền tệ rủi ro hơn. Điều đó hỗ trợ đồng bạc xanh duy trì ở mức cao hơn.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vừa đưa ra dự báo khả năng nhiều ngân hàng nước này sẽ tiến hành sáp nhập do lãi suất ở mức cao cũng khiến nhà đầu tư lo ngại. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, nhiều ngân hàng tại Mỹ gặp khó khăn trong việc tất toán tiền gửi cho khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất liên bang đang ở mức cao.

Tuần này, thị trường có ít thông tin kinh tế công bố. Đến ngày 30.6, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 của Mỹ sẽ được công bố. Trong khi đó, nhà đầu tư đang theo dõi tình hình ở Nga sau một cuộc nổi loạn ngắn của một nhóm quân sự tư nhân vào cuối tuần qua. Sự bất ổn về tình hình ở đó có thể khiến thị trường lo ngại.