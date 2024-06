Giá USD hôm nay 27.6.2024: Đô la tự do tăng vượt 26.000 đồng

Ngày 27.6, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 11 đồng, lên 24.264 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại cũng tăng giá USD 7 đồng, Vietcombank mua vào lên 25.227 - 25.257 đồng, bán ra 25.477 đồng; ACB mua vào 25.240 - 25.270 đồng, bán ra 25.477 đồng; Eximbank mua vào 25.210 - 25.240 đồng, bán ra 25.476 đồng… Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tăng 50 đồng, mua vào lên 25.950 đồng, bán ra 26.030 đồng.



Ngân hàng tăng giá USD NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế cũng tăng mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,2 điểm, lên 106,05 điểm. Nguyên nhân là do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng do lạm phát ở các nước khác tăng lên. Theo đó, lợi suất trái phiếu 10 năm chuẩn của Mỹ đã tăng 9,1 điểm cơ bản, đạt 4,329%, từ mức 4,238%.

Tính đến hôm nay, đồng bạc xanh đạt mức cao nhất kể từ tháng 12.1986 so với đồng yen Nhật, và chốt phiên giao dịch tăng 0,7%, đạt mức 160,697 yen. Đồng euro cũng tăng giá so với đồng yen, đạt 171,79, mức cao nhất kể từ tháng 9.1992. Đồng tiền chung châu Âu vừa chốt phiên giao dịch tăng 0,3% so với đồng yen Nhật Bản, ở mức 171,625. Đồng yen đã bị ảnh hưởng khi các nhà đầu tư đổ xô vào USD để tận dụng lãi suất của Mỹ ở mức 5,25% - 5,5%. Con số này cao hơn nhiều so với lãi suất của Nhật Bản, vốn đã được điều chỉnh tăng trong năm nay từ 0 lên mức 0,1%.

Một số thông tin trong vài ngày tới có tác động đến USD như Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump ngày hôm nay 27.6 sẽ bước vào cuộc tranh luận đầu tiên trong số hai cuộc tranh luận trước ngày bầu cử vào tháng 11. Các nhà đầu tư đang chờ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, vào ngày mai 28.6. Theo một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế dự đoán tăng trưởng PCE hằng năm sẽ giảm xuống 2,6% trong tháng 5.

Các nhà đầu tư cũng đang tìm kiếm manh mối về lạm phát ở Mỹ và thời điểm Cục Dự trữ liên bang (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất. Các quan chức Fed đã kêu gọi sự cẩn trọng và kiên nhẫn trong việc cắt giảm lãi suất.