Giá USD hôm nay 27.9.2024: Đô la tự do tăng mạnh

Ngày 27.9, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 13 đồng, lên 24.118 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 20 - 30 đồng, Vietcombank lên 24.430 - 24.460 đồng chiều mua vào, bán ra 24.800 đồng; ACB mua vào lên 24.430 - 24.480 đồng, bán ra 24.780 đồng…Chênh lệch giữa giá mua và bán USD 300 - 340 đồng. Giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do.

Trên thị trường tự do, giá USD tăng mạnh 100 đồng/USD, lên 25.110 đồng chiều mua vào, bán ra 25.210 đồng. Đây là phiên tăng thứ 2 liên tiếp của đồng bạc xanh và có mức tăng nhanh nhất trong khoảng 10 ngày trở lại đây.



Giá USD tự do tăng mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất tiền đồng tăng lên, rút ngắn mức chênh lệch với lãi suất USD phần nào giảm áp lực lên tỷ giá. Bởi lãi suất USD hiện còn cao hơn tiền đồng khoảng 0,5%/năm. Lãi suất tiền đồng dao động quanh mức 4,2 - 4,6%/năm, trong khi lãi suất USD ở mức 4,8 - 5,1%/năm. Tuy nhiên, số lượng tiền bơm ra can thiệp từ Ngân hàng Nhà nước có giảm đi so với trước. Ngày 26.9, lượng tiền gửi bơm ra còn 7.960 tỉ đồng, thấp hơn từ 1 - 3 lần so với trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá đô la Mỹ đã giảm trở lại, chỉ số USD-Index xuống còn 100,6 điểm, giảm 0,3 điểm. Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm trở lại này của USD đến từ việc Mỹ công bố dữ liệu kinh tế không mấy khả quan. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ giảm 4.000 xuống mức thấp nhất trong bốn tháng là 218.000, thấp hơn mức dự báo của các nhà kinh tế là 225.000. Ngoài ra, đồng franc Thụy Sĩ tăng 0,41%, đạt mức 1,1178 USD sau khi Ngân hàng Trung ương nước này tiến hành cắt giảm lãi suất 0,25% đã khiến giá USD giảm.