Giá USD hôm nay 2.8.2023: 'Đô' tự do tăng nhưng vẫn thấp hơn ngân hàng

Sáng 2.8, giá USD tại các ngân hàng đồng loạt tăng. Chẳng hạn, Vietcombank cộng thêm 5 đồng khi mua vào 23.490 đồng và bán ra 23.860 đồng; BIDV mua vào 23.550 đồng và bán ra 23.850 đồng, tăng 30 đồng so với hôm qua...

Riêng giá USD tự do giữ nguyên chiều mua vào 23.640 đồng nhưng tăng 20 đồng ở chiều bán ra, lên 23.720 đồng. Ngược lại, giá euro quay đầu đi xuống như Vietcombank mua vào 25.316 đồng và bán ra 26.733 đồng, giảm 45 đồng so với hôm qua. Giá euro tự do biến động trái chiều khi tăng 50 đồng ở chiều mua vào, lên 25.900 đồng nhưng duy trì giá bán ra 26.200 đồng như hôm qua.

Giá USD sáng 2.8 tăng trở lại NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế tiếp đà tăng khi chỉ số USD-Index đạt 102,10 điểm, tăng 0,13 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đã lên cao nhất trong vòng 3 tuần. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư chờ đợi thông báo tái tài trợ của Bộ Tài chính Mỹ vào ngày hôm nay (2.8) và dự báo khả năng kinh tế phục hồi nhiều hơn trong tương lai.

Hôm qua, Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu về cơ hội việc làm và doanh thu lao động hàng tháng cho thấy, số vị trí tuyển dụng của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm vào tháng 6. Trong khi đó, hoạt động sản xuất của Mỹ dường như ổn định ở mức thấp hơn trong tháng 7 trong bối cảnh số lượng đơn đặt hàng mới cải thiện dần.

Thị trường hiện chuyển sự tập trung vào báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ, có thể công bố vào 4.8. Dự kiến nền kinh tế Mỹ sẽ tạo ra thêm 200.000 việc làm trong tháng 7 sau khi tăng 209.000 việc làm trong tháng 6.

Nhà đầu tư cũng chờ cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào ngày mai. Nhiều ý kiến cho rằng, BoE sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản vào cuộc họp này, lên 5,25% - ghi nhận mức cao nhất kể từ đầu năm 2008. Hơn nữa, thị trường nhận định sẽ có thêm hai đợt tăng lãi suất nữa của BoE vào cuối năm khi lạm phát vẫn còn ở mức cao so với mục tiêu 2%. Những kỳ vọng vào việc BoE sẽ tăng lãi suất nhiều hơn có thể hỗ trợ đồng bảng Anh...