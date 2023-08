Giá USD hôm nay 28.8.2023: 'Đô' tự do tăng vượt mặt ngân hàng

Sáng 28.8, giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng đầu tuần đồng loạt đi ngang. Cụ thể, ngân hàng Eximbank vẫn niêm yết giá mua vào 23.800 đồng và bán ra 24.190 đồng; Vietcombank giữ giá mua 23.780 đồng và bán ra 24.150 đồng... Trên thị trường tự do, giá USD tăng thêm 170 đồng so với cuối tuần qua, lên mức mua vào 24.070 đồng và bán ra lên 24.170 đồng. Hiện giá USD tự do đã tăng vượt mức giao dịch của các ngân hàng thương mại.

Tương tự, giá euro tại các ngân hàng cũng chưa thay đổi như Vietcombank tiếp tục mua vào 25.191 đồng và bán ra 26.601 đồng. Riêng giá euro tự do được mua vào 25.900 đồng và bán ra 26.050 đồng.

Giá USD tự do sáng 28.8 tiếp tục tăng NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế vẫn neo cao khi chỉ số USD-Index đạt 104,10 điểm, giảm nhẹ 0,05 điểm so với cuối tuần qua. Đồng euro trên thị trường quốc tế nhích nhẹ khi quy đổi thành 1,0810 USD.

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng nóng trong những ngày qua khi được hỗ trợ bởi các dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế Mỹ đã củng cố khả năng lãi suất duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. Đặc biệt đà tăng của USD càng được củng cố ở mức đỉnh 2 tháng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cảnh báo có thể tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới để chống lạm phát.

Theo đó, ông Powell thừa nhận đã có tiến triển nhưng lạm phát vẫn còn cao hơn vùng mà Fed cảm thấy thoải mái. Ông lưu ý Fed sẽ linh hoạt và sẵn sàng nâng lãi suất nếu cần, đồng thời dự định duy trì chính sách ở phạm vi thắt chặt cho tới khi tự tin lạm phát đang trên xu hướng giảm bền vững về mục tiêu đề ra. Điều này cho thấy Fed chưa có tín hiệu sẽ sớm nới lỏng chính sách trở lại.

Các chiến lược gia của BofA Global Research nhận định thị trường sẽ hài lòng với việc ủng hộ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và cắt giảm 75 điểm vào năm tới, bắt đầu từ tháng 6 và tiến hành theo nhịp hàng quý.