Giá USD hôm nay 29.3.2024: Thị trường tự do đi xuống

Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 24.003 đồng/USD vào ngày 29.3. Với mức tỷ giá trung tâm này, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước có giá bán USD 25.153 đồng, mua vào giữ nguyên 23.400 đồng. Các ngân hàng thương mại cổ phần tăng giá USD thêm 10 đồng, Vietcombank mua vào lên 24.590 - 24.520 đồng, bán ra 24.960 đồng; ACB mua vào 24.600 - 24.650 đồng, bán ra 24.950 - 25.000 đồng…

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tiếp tục giảm thêm 30 đồng, mua vào còn 25.380 đồng, bán ra 25.460 đồng. So với mức cao nhất đạt được gần đây, đô la Mỹ tự do đã giảm 100 đồng. Đồng bạc xanh tự do cao hơn ngân hàng 500 đồng/USD.



Ngân hàng tiếp tục tăng giá USD NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế tăng cao, chỉ số USD-Index lên hơn 104,5 điểm. Đồng bạc xanh tăng giá trước khi Mỹ công bố thông tin dữ liệu lạm phát. Đồng USD đã tăng liên tục thời gian qua sau những bình luận rằng dữ liệu lạm phát gần đây đã khẳng định quyết sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ khi trì hoãn việc cắt giảm lãi suất ngắn hạn là đúng đắn.

Các nhà giao dịch đang tìm kiếm bất kỳ manh mối mới nào về việc liệu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có tiếp tục cắt giảm lãi suất ngay sau tháng 6 hay không, vì lạm phát vẫn ở mức cao và tăng trưởng kinh tế vẫn mạnh. Dữ liệu mới công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn ước tính trước đó trong quý 4, nhờ dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cao. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 16.3 là 210.000 đơn, thấp hơn so với dự báo 211.000 đơn từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.