Giá USD hôm nay 29.5.2023: Trong nước đi xuống, ngược chiều thế giới

Sáng 29.5, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.712 đồng, tăng vỏn vẹn 1 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Chẳng hạn, Eximbank giữ nguyên giá mua 23.250 đồng, bán ra 23.630 đồng; Vietcombank giảm 10 đồng khi mua vào còn 23.280 đồng và bán ra 23.650 đồng như...

Tương tự, giá USD tự do quay đầu giảm từ 10 - 30 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua xuống còn 23.450 đồng và bán ra xuống 23.530 đồng. USD tự do vẫn thấp hơn giá bán ra của các ngân hàng thương mại từ 100 - 120 đồng.

Giá USD sáng 29.5 trong nước quay đầu giảm NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế tiếp đà tăng khi chỉ số USD-Index sáng đầu tuần lên 104,28 điểm, cộng thêm 0,05 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh vẫn duy trì đà tăng khi các nhà giao dịch dự đoán khả năng lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi (PCE) tháng 4 đã tăng 4,4% - cao hơn so với dự đoán và so với con số cùng kỳ trước đó. Đây vẫn là mức cao hơn nhiều so với mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hướng đến kể từ hơn 1 năm trước khi bắt đầu quá trình tăng lãi suất. Điều này càng củng cố dự đoán về việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) trong cuộc họp chính sách vào tháng 6 tới đây nhiều khả năng chưa thể tạm dừng nâng lãi suất.

Bên cạnh đó, thỏa thuận nâng trần nợ của Mỹ đang sắp bước vào hồi kết. Theo CNBC, cuối ngày 27.5, Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy cho biết đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden hai lần về thỏa thuận này và kỳ vọng hoàn tất dự luật để tiến hành bỏ phiếu vào 31.5. Chủ tịch Hạ viện Mỹ chia sẻ thỏa thuận "bao gồm các đợt giảm chi tiêu lịch sử, các cải cách mà theo đó sẽ giúp người dân thoát khỏi nghèo đói và gia nhập lực lượng lao động, đồng thời kiểm soát sự lạm quyền của Chính phủ. Sẽ không có thuế mới hay chương trình mới từ Chính phủ"...