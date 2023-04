Giá USD hôm nay 30.4.2023: Duy trì ở mức thấp

Sáng 30.4, giá USD tại các ngân hàng thương mại trong tuần biến động trái chiều. Chẳng hạn, Eximbank mua vào còn 23.120 đồng, bán ra 23.680 đồng. So với cuối tuần trước, ngân hàng này giảm đến 140 đồng ở chiều mua vào nhưng tại tăng 40 đồng ở chiều bán ra. Ngược lại, Vietcombank giảm 30 đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua xuống 23.360 đồng và bán ra xuống 23.630 đồng...

Giá euro cũng biến động trái chiều sau một tuần như Eximbank giảm 151 đồng , đưa giá mua xuống 25.223 đồng nhưng tăng 136 đồng ở giá bán ra, lên 26.201 đồng.

Giá USD tuần cuối tháng 4 biến động trái chiều NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế vẫn duy trì ở mức thấp với chỉ số USD-Index đạt 101,63 điểm, giảm 0,1 điểm so với cuối tuần trước. Thị trường tài chính quốc tế chờ kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào 2 ngày 2 - 3.5 tới với khả năng cao sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Bên cạnh đó, khu vực kinh tế Eurozone chỉ tăng 0,1% trong ba tháng đầu năm nay do tiêu dùng nội địa ở nhiều nền kinh tế đình trệ. Đây là dấu hiệu cho thấy lạm phát gia tăng và thu nhập thực tế giảm đang gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Lạm phát tại Đức đã giảm xuống 7,6% trong tháng 4 so với 7,8% trong tháng 3; lạm phát Bồ Đào Nha và Ireland cũng giảm song vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Trong khi đó, lạm phát tại Pháp và Tây Ban Nha thậm chí còn tăng cao hơn, do một số khoản trợ cấp năng lượng bị cắt giảm hoặc dừng hẳn. Tuy nhiên, đã có một số dấu hiệu cho thấy giá lương thực đang giảm ở cả hai quốc gia này cũng như ở Đức.

Ông Charles Hepworth, Giám đốc đầu tư của công ty quản lý tài sản GAM Investments, cho rằng số liệu lạm phát tại từng quốc gia đang gây sức ép buộc ECB phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ tại cuộc họp tuần tới. ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất lần thứ bảy liên tiếp tại cuộc họp ngày 4.5, khi các nhà hoạch định chính sách cân nhắc giữa mức tăng 0,5 điểm phần trăm và 0,25 điểm phần trăm... Thông thường, việc tăng lãi suất sẽ giúp các đồng tiền đi lên.