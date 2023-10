Giá USD hôm nay 3.10.2023: Ngân hàng tăng vượt 24.500 đồng

Sáng 3.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.065 đồng, tăng 6 đồng so với hôm qua. Riêng giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ giá mua USD là 23.400 đồng và bán ra xuống 25.211 đồng, giảm 32 đồng so với cuối tuần qua.

Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng trở lại. Ngân hàng Eximbank mua vào 24.120 đồng và bán ra 24.510 đồng, tăng 50 - 60 đồng so với hôm qua. Tương tự, Vietcombank cộng thêm 50 đồng, đưa giá mua lên 24.140 đồng và bán ra lên 24.510 đồng.

Giá USD sáng 3.10 trong ngân hàng tăng vọt trở lại NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế tiếp tục tăng cao. Chỉ số USD-Index đạt 107,06 điểm, tăng 0,9 điểm so với hôm qua. Đây là mức cao nhất của chỉ số này trong vòng 1 năm qua. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm nhảy vọt lên 4,7% - đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 10.2007.

Cuối tuần qua, Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết tạm thời để tiếp tục giải ngân chỉ vài giờ trước thời hạn chót và sau đó đã được Tổng thống Joe Biden ký‎ thành luật. Dự luật này sẽ giúp chính phủ duy trì mở cửa đến giữa tháng 11, khoảng thời gian các nhà lập pháp có thể sử dụng để hoàn thiện luật cấp vốn.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, thị trường cũng không quan tâm nhiều đến việc chính phủ đóng cửa. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu tăng vọt sẽ càng gây áp lực lên tình trạng thâm hụt ngân sách của Mỹ, kích thích lạm phát đi lên và buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì lãi suất ở mức cao.

Vì vậy, đà tăng giá của đồng USD được dự báo có thể chưa kết thúc sớm. Theo công cụ FedWatch của CME, các chuyên viên giao dịch đang định giá 55% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi hiện tại từ 5,25 - 5,5% trong năm nay.

Nhà đầu tư đang chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed - Jerome Powell cũng như dữ liệu về cơ hội việc làm, số liệu tuyển dụng khu vực tư nhân và bảng lương phi nông nghiệp dự kiến được công bố trong tuần này...