Giá USD hôm nay 1.10.2023: Hạ nhiệt, quay đầu giảm xuống dưới 24.500 đồng

Sáng 1.10, giá USD tại các ngân hàng thương mại quay đầu đi xuống trong tuần. Cụ thể, ngân hàng Eximbank mua vào 24.060 đồng và bán ra 24.460 đồng, giảm 60 - 70 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Vietcombank giảm 70 đồng sau một tuần, đưa giá mua xuống 24.090 đồng và bán ra xuống 24.460 đồng.

Nhiều ngoại tệ khác cũng đi xuống. Chẳng hạn, đồng euro được Vietcombank mua vào 25.089 đồng và bán ra 26.466 đồng, giảm 179 - 215 đồng so với cuối tuần trước. Đồng yen Nhật được Vietcombank mua vào 158,64 đồng và bán ra 167,93 đồng, thấp hơn 1,64 - 1,73 đồng so với cuối tuần trước...

Giá USD trong nước quay đầu giảm trong tuần dù thế giới vẫn tăng NGỌC THẮNG

Theo Công ty Chứng khoán BSC, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã phát tín hiệu có thể tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm 2023. Thông tin này khiến USD có thêm sức mạnh trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, tỷ giá VND/USD sẽ không phải một vấn đề lớn khi Ngân hàng Nhà nước có dư địa để điều hành nhờ cán cân thương mại ngày càng thặng dư và có xu hướng tăng khi nhập khẩu giảm mạnh, xuất khẩu tăng. Thêm vào đó, lượng kiều hối chảy vào Việt Nam vẫn ở mức ổn định, dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang có xu hướng quay trở lại tích cực trong các tháng gần đây.

Đặc biệt, từ đầu năm 2023 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã mua hơn 6 tỉ USD và hoàn toàn có thể can thiệp tỷ giá bằng cách bán ngoại tệ .

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết có thời điểm tỷ giá đã tăng 3,7% so với đầu năm. Tuy nhiên, với việc điều tiết tiền tệ thông qua các công cụ, giải pháp thị trường tiền tệ, tỷ giá hiện nay còn tăng 3% so với đầu năm.

Ngược với các ngân hàng trong nước, giá USD quốc tế tăng vọt trong tuần. Chỉ số USD-Index đạt 106,17 điểm, tăng 2,01 điểm so với cuối tuần trước. Yen Nhật giảm so với cuối tuần trước khi hiện 1 USD quy đổi được 149,37 yen; euro cũng giảm giá so với USD khi đang quy đổi 1 euro thành 1,0577 USD...

Triển vọng về lãi suất cao hơn trong thời gian dài của Mỹ đã khiến các nhà đầu tư đổ xô đến đồng USD.