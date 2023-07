Giá USD hôm nay 3.7.2023: Đô la tự do tăng sát mức ngân hàng

Sáng 3.7, giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu như đi ngang. Chẳng hạn, ngân hàng Eximbank vẫn mua vào 23.360 đồng và bán ra 23.740 đồng như cuối tuần qua. Tương tự, Vietcombank giữ nguyên giá mua 23.380 đồng và bán ra 23.750 đồng... Nhưng giá USD tự do bật tăng mạnh lên mức mua vào 23.620 đồng và bán ra 23.720 đồng, tăng 40 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tự do sau nhiều tháng duy trì mức thấp hơn ngân hàng thì nay đã tiến lên và bám sát chiều bán ra.

Giá USD quốc tế nhích nhẹ đầu tuần khi chỉ số USD-Index tăng lên 102,96 điểm, cộng thêm 0,06 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh đang trên đà tăng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã khẳng định lại việc cơ quan này sẽ tiếp tục tăng lãi suất, thậm chí là 2 lần những tháng còn lại trong năm nay.

Thông điệp của Chủ tịch Fed Jerome Powell về ít nhất 2 đợt tăng lãi suất nữa đã lan truyền khắp thị trường, khiến vàng giảm giá và đẩy đồng USD lên cao hơn. Theo công cụ CME FedWatch Tool, có gần 90% khả năng lãi suất tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 7 và 70% cơ hội tạm dừng vào tháng 9.

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, ghi nhận mức chi tiêu của người tiêu dùng tăng 0,1% trong tháng 5 và tăng 3,8% trên cơ sở hàng năm, chậm lại so với mức 4,3% đã điều chỉnh của tháng trước. Nhưng thước đo này vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% của Fed. Chính vì vậy, chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed để đưa lạm phát giảm về mức mục tiêu sẽ còn một chặng dài.

Những đợt tăng lãi suất liên tục trong năm vừa qua của Fed là động lực chính thúc đẩy giá USD lên cao khi nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào...