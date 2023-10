Giá USD hôm nay 4.10.2023: Tỷ giá trung tâm lên mức cao mới

Sáng 4.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.085 đồng, tăng 20 đồng so với hôm qua. Giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ giá mua USD 23.400 đồng và bán ra lên 25.218 đồng, tăng 7 đồng so với đầu tuần.

Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng trở lại. Ngân hàng Eximbank mua vào 24.150 đồng và bán ra 24.550 đồng, tăng 30 đồng ở chiều mua vào và tăng 40 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua. Tương tự, Vietcombank cộng thêm 40 đồng, đưa giá mua lên 24.180 đồng và bán ra lên 24.560 đồng.

Giá USD sáng 4.10 tăng cao NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế vẫn duy trì ở mức đỉnh trong vòng 1 năm qua. Chỉ số USD-Index đi ngang ở mức 107,05 điểm. Chỉ số này đã tăng phiên thứ ba liên tiếp và ghi nhận đỉnh mới kể từ tháng 11.2022. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chạm mốc 4,8% - cao nhất trong vòng 16 năm. Lợi suất kỳ hạn 30 năm đạt 4,925%, cũng là mức cao nhất kể từ năm 2007. Lãi suất trung bình của một khoản vay thế chấp mua nhà cố định kỳ hạn 30 năm tại Mỹ đã lên gần 8%.

Lợi suất đã liên tục tăng trong tháng qua khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cam kết sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Điều này là nguyên nhân chính hỗ trợ giá USD liên tục đi lên.

Trong ngày đầu tuần, chỉ số PMI sản xuất của Mỹ trong tháng 9 đã cải thiện lên 49,0 từ mức 47,6 điểm trong tháng 8, cao hơn mức dự báo của thị trường là 47,7. Điều này càng củng cố thêm cơ sở cho việc Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn.

Lãi suất neo cao cũng khiến cho thị trường chứng khoán đi xuống. Đóng cửa phiên giao dịch 3.10 (rạng sáng 4.10 giờ Việt Nam), cả 3 chỉ số chính tại Phố Wall đều chìm trong sắc đỏ. Cuối phiên, chỉ số Dow Jones đã mất gần 431 điểm, tương đương 1,29% xuống 33.002,38 điểm và đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 3 đến nay. Tương tự, S&P 500 giảm 1,37% và đóng cửa với 4.229,45 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 6; chỉ số Nasdaq Composite lao dốc 1,87%, xuống còn 13.059,47 điểm.