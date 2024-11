Giá USD hôm nay 4.11.2024: Tiếp tục đà tăng

Sáng 4.11, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.253 đồng/USD, tăng 11 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, giá USD tại ngân hàng Vietcombank cũng tăng 11 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản lên 25.125 đồng, bán ra 25.465 đồng. Riêng Eximbank mua USD với giá 25.090 đồng và bán ra 25.440 đồng, giảm 20 đồng…

Giá USD tự do cũng tăng 60 đồng so với hôm qua khi mua vào 25.780 đồng và bán ra 25.880 đồng.

Giá USD tự do sáng 4.11 tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá mua USD giao ngay vẫn không đổi ở mức 23.400 đồng như nhiều tháng qua. Giá bán giao ngay được giữ cố định ở mức 25.450 đồng/USD kể từ ngày 25.10 đến nay. Tuần trước, trong bối cảnh áp lực tỷ giá tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước cho hay sẽ thực hiện phương án can thiệp bán ngoại tệ nếu cần thiết. Các ngân hàng thương mại có thể thực hiện giao dịch mua USD từ Ngân hàng Nhà nước với điều kiện trạng thái ngoại tệ ở mức âm.

Giá USD thế giới giảm nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index còn 103,82 điểm, giảm 0,47 điểm so với cuối tuần qua. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 10 điểm cơ bản trong phiên cuối tuần qua, lên 4,382%, cao nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây. Lợi suất tăng do giá trái phiếu giảm vì nhà đầu tư bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày mai. Đồng USD vẫn đang duy trì mức tăng trong tuần qua so với nhiều đồng tiền chủ chốt khác khi được nhiều người lựa chọn làm kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh bầu cử ở Mỹ đến gần cũng như dự báo Mỹ sẽ giảm lãi suất ở mức thấp trong cuộc họp sắp tới...