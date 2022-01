Giá USD hôm nay 5.1.2022: Trong nước đồng loạt đi xuống, ngược với thế giới

Sáng 5.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.137 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Ngược lại, một số ngân hàng thương mại điều chỉnh giá USD đi xuống. Chẳng hạn Vietcombank giảm 20 đồng, đưa giá mua vào xuống 22.590 đồng/USD và bán ra 22.900 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên giá mua vào là 22.640 đồng/USD nhưng giảm 40 đồng ở chiều bán ra, còn 22.850 đồng/USD... Tương tự, giá USD trên thị trường tự do cũng đi xuống so với hôm qua. Cụ thể, giá mua vào được giữ nguyên ở mức 23.500 đồng/USD nhưng giảm 20 đồng ở chiều bán ra, còn 23.580 đồng/USD. Điều này kéo giảm mức chênh lệch giữa giá mua và bán xuống còn 80 đồng/USD...

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index tiếp tục đi lên, đạt 96,32 điểm, tăng 0,17 điểm so với hôm qua và hiện giữ gần mức cao nhất trong một tuần. Đồng bạc xanh có xu hướng đi lên và đạt mức mạnh nhất trong gần 5 năm so với đồng yen Nhật nhờ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt khi các nhà giao dịch kỳ vọng vào một đợt tăng lãi suất sớm từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong phiên 4.1, lợi suất trái phiếu dài hạn của chính phủ Mỹ tăng 12,5 điểm cơ bản lên mức 1,6420% lần đầu tiên kể từ ngày 24.11.2020.





Các nhà đầu tư đang kỳ vọng nền kinh tế nhiều nơi sẽ tiếp tục hồi phục mạnh mẽ trong năm mới. Tâm lý lạc quan này đã đẩy lợi suất lên cao và khiến thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều khi đóng cửa phiên 4.1 (rạng sáng 5.1 giờ Việt Nam). Chỉ số Dow Jones tăng phiên thứ 2 liên tiếp từ đầu năm 2022 khi nhà đầu tư đặt cược vào các loại cổ phiếu sẽ được hưởng lợi từ nền kinh tế vững mạnh trong năm nay bất chấp mối đe dọa từ biến thể Omicron. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu liên tục tăng vọt từ đầu năm mới đã khiến nhà đầu tư chuyển hướng khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ, làm Nasdaq Composite giảm điểm. Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 214,59 điểm, tương đương 0,59% lên mức đóng cửa cao kỷ lục 36.799,65 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng ghi nhận mức cao kỷ lục trong phiên, nhưng bị quay đầu giảm 0,06% vào cuối phiên và còn 4.793,54 điểm và Nasdaq Composite mất 1,33% còn 15.622,72 điểm.