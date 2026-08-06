Giá USD hôm nay 6.8.2026: Tỷ giá trung tâm tăng mạnh

Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh tỷ giá trung tâm 28 đồng, lên 25.433 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng lại giảm giá USD 10 đồng, Vietcombank mua vào còn 26.040 - 26.070 đồng, bán ra 26.450 đồng; ACB mua vào 26.040 - 26.070 đồng, bán ra 26.430 đồng… Giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng nhẹ. Tại Vietcombank, EUR tăng 100 đồng, mua vào 29.566 - 29.865 đồng, bán ra 31.125 đồng; bảng Anh tăng 40 đồng, mua vào 34.459 - 24.807 đồng, bán ra 35.922 đồng…

Ngân hàng thương mại giảm nhẹ giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm, chỉ số USD-Index mất 0,2 điểm, xuống 99,88 điểm. USD giảm nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt khi chịu áp lực do đợt can thiệp mua đồng yen và giá dầu đi xuống. Qatar cho biết các bên trung gian đang đạt được tiến triển trong nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cuộc đàm phán giữa hai bên đã được khởi động. Đồng bạc xanh tiếp tục chịu sức ép sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần trước. Đà giảm của USD càng gia tăng sau đợt can thiệp phối hợp nhằm hỗ trợ đồng yen của Nhật Bản.

Mỹ vừa công bố một số dữ liệu tốt xấu đan xen. Theo số liệu từ công ty xử lý bảng lương khu vực tư nhân ADP, đã có 44.000 việc làm được tạo ra trong tháng 7. Báo cáo này thấp hơn kỳ vọng, vì các dự báo đồng thuận cho rằng sẽ có thêm 68.000 việc làm. Đồng thời, báo cáo cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của lạm phát tiền lương. Điều này đặt Fed vào thế khó vì lạm phát tiền lương đang gia tăng ngay cả khi tốc độ tăng trưởng thị trường lao động chậm lại. Báo cáo cho biết, tiền lương hàng năm của những người lao động giữ nguyên công việc đã tăng 4,4% trong tháng trước, không thay đổi so với tháng 6. Tuy nhiên, những người lao động chuyển việc lại chứng kiến mức lương hàng năm của họ tăng 7%, cao hơn mức 6,6% trong tháng 6.

Ngoài ra, Viện Quản lý Cung ứng (ISM) thông báo chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ (PMI) của họ chỉ tăng lên 54,1 trong tháng 7, không thay đổi so với tháng 6. Con số này thấp hơn dự báo của giới chuyên gia, khi các nhà kinh tế kỳ vọng mức điểm khoảng 54,5.