Giá USD hôm nay 5.8.2026: Ngân hàng tiếp tục giảm, đô la tự do đứng yên

Sáng nay (5.8), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục tăng cao, lên 25.405 đồng, tăng 25 đồng sau một ngày. Đây là mức cao nhất của tỷ giá trung tâm từ trước đến nay. Ngược lại, giá USD tại một số ngân hàng thương mại tiếp tục đi xuống. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 5 đồng khi mua chuyển khoản xuống 26.080 đồng, bán ra 26.460 đồng; BIDV cũng giảm 5 đồng khi mua chuyển khoản còn 26.080 đồng và bán ra 26.460 đồng…

Riêng giá USD tự do giao dịch phổ biến quanh 26.100 - 26.450 VND/USD, không thay đổi nhiều so với hôm qua.

Giá USD sáng 5.8 trong ngân hàng tiếp tục giảm ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá USD thế giới quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index xuống 99,84 điểm, giảm 0,19 điểm so với. Đàm phán Mỹ với Iran chưa có nhiều tiến triển dù Mỹ tuyên bố sắp đạt được thỏa thuận với Iran. Dù vậy, giá dầu giảm mạnh làm suy yếu lo ngại về lạm phát và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nâng lãi suất. Điều này đẩy đồng bạc xanh hạ nhiệt.

Trong khi đó, chính phủ Nhật vẫn tiếp tục can thiệp vào thị trường ngoại hối. Đồng tiền Nhật Bản đã tăng tới 5% trong ba phiên giao dịch gần nhất. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết Tokyo và Washington đã phối hợp mua đồng yen trong tuần trước và sẽ không ngần ngại tiếp tục hành động nếu cần thiết. Theo Bloomberg, Nhật Bản có thể đã chi khoảng 34 tỉ USD để can thiệp thị trường ngoại hối trong phiên giao dịch cuối tuần trước, nối tiếp đợt can thiệp phối hợp với Mỹ diễn ra một ngày trước đó.

Ngược với USD, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục có một phiên giao dịch bùng nổ trong ngày 4.8 (rạng sáng 5.8 giờ Việt Nam) khi S&P 500 và Dow Jones đồng loạt lập kỷ lục mới nhờ mùa báo cáo lợi nhuận tích cực và giá dầu lao dốc sau những tín hiệu lạc quan về khả năng tái mở cửa eo biển Hormuz. Kết thúc phiên, S&P 500 tăng 1,79% lên 7.736,52 điểm, lần đầu tiên vượt mốc 7.700 điểm và cũng là mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 6. Nasdaq Composite tăng 2,59% lên 26.584,99 điểm và Dow Jones nhảy vọt 907,47 điểm, tương ứng tăng 1,71% lên 54.085,88 điểm và xác lập kỷ lục mới.