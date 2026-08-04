Giá USD hôm nay 4.8.2026: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

Sáng 4.8, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục tăng cao lên đỉnh mới, đạt 25.380 đồng. So với hôm qua, tỷ giá trung tâm tăng 22 đồng. Tuy nhiên, giá USD tại một số ngân hàng thương mại tiếp tục đi xuống. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 15 đồng khi mua chuyển khoản xuống 26.085 đồng, bán ra 26.465 đồng; BIDV cũng giảm 15 đồng khi mua chuyển khoản còn 26.085 đồng và bán ra 26.465 đồng…

Giá USD sáng 4.8 trong ngân hàng tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới bật tăng trở lại sau mấy phiên giảm liên tiếp. Chỉ số USD-Index đạt 100,03 điểm, tăng 0,53 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh phục hồi khi nhiều thông tin cho thấy Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài và thậm chí sẽ nâng lên hơn nữa. Mới đây, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York - John Williams cho biết ngân hàng trung ương sẵn sàng nâng lãi suất nếu áp lực lạm phát không hạ nhiệt. Đặc biệt, giá dầu Brent đã tăng hơn 20% trong tháng vừa qua càng củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn nhằm kiểm soát lạm phát, đây là nguyên nhân chính hỗ trợ đồng bạc xanh.

Tại khu vực Trung Đông, cuối tuần qua, Tổng thống Donald Trump cho hay ông đã hủy kế hoạch không kích Iran và các cuộc đàm phán giữa hai nước sẽ được nối lại từ ngày 3.8. Thế nhưng hôm qua, Iran khẳng định hiện không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ và cũng không có kế hoạch tổ chức các cuộc gặp, trái ngược với tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump khi ông cho biết các cuộc đối thoại sắp diễn ra là lý do để Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran. Như vậy, kỳ vọng về việc chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có tiến triển mới. Dù vậy, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tăng vọt phiên đầu tuần (đóng cửa rạng sáng 4.8 giờ Việt Nam). Chỉ số Dow Jones tăng 693,38 điểm, tương đương 1,32% lên mức kỷ lục 53.178,41 điểm; S&P 500 tăng 1,48% lên 7.600,50 điểm và Nasdaq Composite tăng 2,13% lên 25.913,90 điểm.

Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát loạt dữ liệu việc làm của Mỹ, bao gồm báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, nhằm đánh giá triển vọng chính sách của Fed trong thời gian tới...