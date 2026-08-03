Giá USD hôm nay 3.8.2026: Giữ đà giảm trong khi yen Nhật tiếp tục tăng

Sáng 3.8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.358 đồng, tăng 20 đồng so với cuối tuần qua và là mức cao nhất từ trước đến nay. Ngược lại, giá USD tại một số ngân hàng thương mại lại quay đầu giảm. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng khi mua chuyển khoản xuống 26.100 đồng, bán ra 26.480 đồng; BIDV cũng giảm 10 đồng khi mua vào còn 26.100 đồng và bán ra 26.480 đồng…

Một số ngoại tệ trong ngân hàng tiếp tục tăng. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank tăng 88 đồng so với cuối tuần qua, đưa chiều mua chuyển khoản lên 29.878 đồng, bán ra 31.139 đồng; bảng Anh tăng 122 đồng khi mua chuyển khoản lên 34.914 đồng, bán ra 36.032 đồng; yen Nhật cũng tăng mạnh với 5,05 đồng khi mua chuyển khoản 164,7 đồng và bán ra 174,31 đồng...

Giá USD sáng 3.8 trong ngân hàng đi xuống ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục giảm trong sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index xuống 99,5 điểm, giảm 0,4 điểm. Đồng bạc xanh ghi nhận đợt giảm giá mạnh trong nhiều ngày qua sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất lần thứ 5 liên tiếp, cùng sự hạ nhiệt của một số điểm nóng địa chính trị toàn cầu. Tuyên bố sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) gần như không có sự thay đổi đáng kể nào so với phiên họp ngày 17.6, cho thấy Fed vẫn kiên định duy trì lập trường hiện tại và không vội can thiệp, bất chấp nền kinh tế vừa trải qua hơn một tháng biến động với hàng loạt yếu tố như chỉ số giá tiêu dùng sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 4.2020, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt và thị trường cổ phiếu công nghệ rung lắc.

Đà trượt giá của đồng USD còn bị cộng hưởng bởi những diễn biến trái chiều từ chính sách tiền tệ quốc tế, đặc biệt là từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Việc đồng bạc xanh suy yếu đã tạo bệ đỡ tự nhiên cho yen Nhật phục hồi. Dù BoJ được dự báo sẽ tạm ngừng tăng lãi suất trong kỳ họp hiện tại để đánh giá lại tác động của đợt thắt chặt hồi tháng 6, thị trường tài chính vẫn đặt cược lớn vào khả năng cơ quan này sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào các tháng cuối năm, cụ thể là tháng 10 và tháng 12.